Sobe para 15 o número de assassinatos nesta semana em Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para as ocorrências / Crédito: FÁBIO LIMA

Subiu para 15 o número de assassinatos entre terça-feira, 26, e sexta-feira, 29, em Fortaleza. Até essa quinta-feira, 28, o número de mortes era 12, conforme levantamento do O POVO. As vítimas identificadas tinham entre 22 e 49 anos. Os crimes aconteceram nos bairros Conjunto Palmeiras, Novo Mondubim, Jangurussu (2), Jardim Guanabara, Cambeba, Papicu (2), Cidade 2000, Sapiranga, Vila Manoel Sátiro, Vila Velha, Henrique Jorge, José Walter e Bom Jardim.

Leia Mais | Trio armado assalta farmácia em Eusébio, foge em carro roubado e é preso após perseguição Os três crimes mais recentes foram registrados na manhã desta sexta-feira, 29. Um homem de 49 anos foi morto a tiros após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública no bairro Jóquei Clube. A vítima tinha passagens por homicídio e lesão corporal. A vítima foi morta no momento em que estava em cima de uma motocicleta. Ainda nesta manhã, outro homem foi morto a tiros no bairro Bom Jardim. Ele não foi oficialmente identificado. Já a terceira vítima, um homem de 27 anos, foi morta no Conjunto Cidade Jardim II, no bairro José Walter. Nos locais dos crimes, equipes das Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar nas investigações das ações criminosas. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito das mortes foi preso.

Leia Mais | Homem é preso em Quixeramobim suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga os homicídios. Os casos estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Elmano afirma que operações policiais serão intensificadas Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que operações policiais estão sendo intensificadas e que mais prisões de criminosos deverão ser feitas. “Vamos pra cima!”, escreveu Elmano.