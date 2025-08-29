Sobe para 15 o número de assassinatos nesta semana em Fortaleza

Sobe para 15 o número de assassinatos nesta semana em FortalezaCrimes acontecem em meio à uma onda de violência registrada na Capital, principalmente, nos bairros Vicente Pinzón e Papicu. As vítimas dos homicídios tinham entre 22 e 49 anos
Subiu para 15 o número de assassinatos entre terça-feira, 26, e sexta-feira, 29, em Fortaleza. Até essa quinta-feira, 28, o número de mortes era 12, conforme levantamento do O POVO. As vítimas identificadas tinham entre 22 e 49 anos.
Os crimes aconteceram nos bairros Conjunto Palmeiras, Novo Mondubim, Jangurussu (2), Jardim Guanabara, Cambeba, Papicu (2), Cidade 2000, Sapiranga, Vila Manoel Sátiro, Vila Velha, Henrique Jorge, José Walter e Bom Jardim.
Os três crimes mais recentes foram registrados na manhã desta sexta-feira, 29. Um homem de 49 anos foi morto a tiros após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública no bairro Jóquei Clube. A vítima tinha passagens por homicídio e lesão corporal.
A vítima foi morta no momento em que estava em cima de uma motocicleta. Ainda nesta manhã, outro homem foi morto a tiros no bairro Bom Jardim. Ele não foi oficialmente identificado. Já a terceira vítima, um homem de 27 anos, foi morta no Conjunto Cidade Jardim II, no bairro José Walter.
Nos locais dos crimes, equipes das Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar nas investigações das ações criminosas. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito das mortes foi preso.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga os homicídios. Os casos estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Elmano afirma que operações policiais serão intensificadas
Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que operações policiais estão sendo intensificadas e que mais prisões de criminosos deverão ser feitas. “Vamos pra cima!”, escreveu Elmano.
A declaração é feita em meio a uma onda de violência em que Fortaleza e demais regiões do Estado estão vivenciando. Uma operação policial está prevista para ser realizada, nesta sexta-feira, 29, às 18 horas, para buscar combater a atuação de organizações criminosas e evitar Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs).
A saída dos policiais da Operação Integração Saturação Total será acompanhada pelo governador Elmano de Freitas ao lado do secretário de Segurança, Roberto Sá. O início da ofensiva será realizada na praça da Paz Dom Hélder Câmara, na Avenida Dioguinho, 3700, na Praia do Futuro.
