Elmano destaca operações policiais contra facções: "Vamos pra cima!"

"Vamos pra cima!", escreveu Elmano após afirmar que operações policiais estão sendo intensificadas / Crédito: FÁBIO LIMA

Em publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que operações policiais estão sendo intensificadas e que mais prisões de criminosos deverão ser feitas. “Vamos pra cima!”, escreveu Elmano. A declaração é feita em meio a uma onda de violência em que Fortaleza e demais regiões do Estado estão vivenciando. Nas últimas semanas, uma série de assassinatos e tiroteios foi registrada nos bairros Vicente Pinzón e Papicu. A maioria dos crimes está relacionada a conflitos entre facções criminosas.

Nesta semana, em dois dias, a Capital registrou pelo menos 12 homicídios nos bairros Conjunto Palmeiras, Novo Mondubim, Jangurussu (2), Jardim Guanabara, Cambeba, Papicu (2), Cidade 2000, Sapiranga, Vila Manoel Sátiro e Vila Velha. Leia Mais | Julho foi o mês mais violento na região do Vicente Pinzón desde 2017 Na publicação, o governador declarou que se reuniu com as Forças de Segurança do Estado. O encontro contou com o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, o delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutiérrez, e o secretário da Administração Penitenciária do Ceará (SAP), Mauro Albuquerque. Sá chegou a declarar ao O POVO, na quarta-feira, 27, que a topografia das áreas dos bairros Vicente Pinzón e Papicu seria uma das dificuldades enfrentadas pelas forças policiais do Ceará na atuação contra as facções nos locais.

“Há lugares que às vezes a Polícia está patrulhando um beco e tem alguns em outros becos. E como eles são da região, conhecem muito bem”, disse o secretário. Uma operação policial está prevista para ser realizada, nesta sexta-feira, 29, às 18 horas, para buscar combater a atuação de organizações criminosas e evitar Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). A saída dos policiais da Operação Integração Saturação Total será acompanhada pelo governador Elmano de Freitas ao lado do secretário de Segurança, Roberto Sá. O início da ofensiva será realizada na praça da Paz Dom Hélder Câmara, na Avenida Dioguinho, 3700, na Praia do Futuro. (Colaborou Lucas Barbosa)

Conflito entre facções gera onda de violência Nas últimas semanas, os bairros Papicu e Vicente Pinzón enfrentam uma crescente onda de violência, resultado de uma disputa entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV), como O POVO vem mostrando. No Papicu, a comunidade dos Índios foi mais uma região onde era registrada atuação da GDE e os criminosos decidiram "rasgar a camisa" da facção para ingressar no CV. No domingo, 24, mais um homem foi assassinado na comunidade dos Índios. Leia Mais | 80 faccionados em liberdade no Ceará são presos em operações policiais em três dias