Homem é preso em Quixeramobim suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida

A vítima de 16 anos sofreu nove perfurações pelo corpo e segue internada no Hospital Regional do Sertão Central
Um homem de 39 anos foi preso na manhã desta quarta-feira, 27, em Quixeramobim, a 212,24 quilômetros de Fortaleza, suspeito de tentar matar uma adolescente de 16 anos que está grávida. 

A captura foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu no último domingo, 24, quando o suspeito teria atacado a vítima com um objeto perfurocortante. A jovem sofreu nove perfurações, sendo quatro no peito esquerdo, duas no pescoço, duas nas costas e uma no braço direito.

A adolescente foi socorrida e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, onde permanece internada recebendo atendimento especializado.

O mandado de prisão foi cumprido na Delegacia de Quixeramobim. O homem está agora à disposição da Justiça.

O HRSC, vinculado à Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), informou que não irá se pronunciar sobre o caso.

