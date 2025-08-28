Plano de segurança deve ser implantado em escolas após conflitos entre facções no Vicente Pinzón e Papicu

Vista aérea do bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza. / Crédito: FCO FONTENELE / O POVO

Diante dos recentes conflitos entre facções criminosas nos bairros Vicente Pinzón e Papicu, em Fortaleza, um plano de segurança deverá ser discutido e implantado nas escolas municipais da região. A iniciativa atende a reivindicações de representantes escolares, que solicitaram medidas urgentes para garantir a segurança de estudantes e profissionais durante uma reunião, nesta quinta-feira, 28, com a secretária executiva da Educação (SME), Ana Christina Silva.

Atualmente, as regiões vivem um conflito entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). O cenário já causou tiroteios e mais de 12 homicídios desde junho. A reunião também contou com representantes de outras 13 escolas municipais do distrito 2, que compreende os bairros Mucuripe, Meireles, Cais do Porto entre outros. Leia Mais | Mudança de facção motivou morte de casal no Papicu; mulher estava grávida “O que temos de entendimento é que precisamos de um protocolo de segurança para voltar a trabalhar, pois o ensino das crianças é um direito”, disse uma professora, que preferiu ficar em anonimato. O POVO apurou que pelo menos três escolas estão com atividades paralisadas diante do cenário do conflito entre as facções nesta semana. Os representantes temem mais paralisações diante dos episódios criminosos.

A elaboração do protocolo emergencial foi discutida na reunião com os gestores municipais e professores das escolas dos bairros. A discussão para definir a medida foi realizada em outra reunião entre Sindiute e SME ainda nesta quinta-feira. O coordenador do Comitê de Prevenção e Combate a Violência, da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Thiago de Holanda, disse que o Comitê foi chamado pelos representantes como ouvinte para acompanhar a discussão. A sugestão da criação do protocolo também foi ressaltada pelo coordenador e a elaboração deve contar com apoio da entidade. Em vídeo divulgado à imprensa, a secretária executiva aparece ao lado do secretário de Segurança Cidadã de Fortaleza, Márcio de Oliveira. “Discutimos um plano de segurança para as nossas escolas, alunos, pais dos nossos alunos fiquem tranquilos e garantir o funcionamento total das nossas escolas no distrito”, disse a Ana Cristina.

Leia Mais | Motorista de aplicativo é baleado no bairro Papicu; região passa por conflito entre facções Conforme o coronel Márcio Oliveira, viaturas da Guarda Municipal foram verificar a situação da região. Na região, viaturas da GMF e da Polícia Militar estão no local para garantir o funcionamento das escolas. “É uma missão nossa, contribuir para que as nossas escolas tenham aulas normalmente”, afirma. Em declaração oficial ao O POVO após a reunião com a SME, os professores afirmaram que precisam de medidas emergenciais. “Chamamos às autoridades competentes (SME, SSPDS, Governo do Estado e Prefeitura Municipal de Fortaleza) que busquem soluções e promovam ações que venham a reintegrar a tranquilidade de nossos dias”, disse o texto.