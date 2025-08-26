"Enfrentar todas as organizações criminosas",diz governador do CE

Imagem de apoio ilustrativo. Elamno afirma que a política do Estado é enfrentar todas as organizações criminosas / Crédito: FÁBIO LIMA

Após ser questionado sobre o possível avanço do Comando Vermelho (CV) em Fortaleza, governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a política do Estado é enfrentar todas as organizações criminosas. A facção vem sendo responsabilizada por casos de expulsões e homicídios na Capital após disputas territoriais. A fala do chefe do Executivo sobre essa onda de violência registrada nas últimas semanas na Capital, principalmente, no bairro Vicente Pinzón e, recentemente, no Papicu, foi feita nesta terça-feira, 26, durante o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, na Praia do Futuro, na Capital.

Leia Mais | Mudança de facção motivou morte de casal no Papicu; mulher estava grávida De acordo com Elmano, cabe ao "Estado derrotar todos os grupos criminosos". “Nós fizemos ações nesses dias com a prisão de mais de 130 integrantes, seja de Comando Vermelho, seja de GDE [Guardiões do Estado], a organização que for”, disse o governador. Ainda segundo ele, o Estado registrou aumento de mais de 50% nas prisões que dizem respeito à facções criminosas. Ele afirmou que mais diligências e, principalmente, a identificação de responsáveis das facções estão sendo realizadas. “Nós vamos cada vez mais procurá-los e prendê-los, independente de qual organização criminosa eles integrem”. O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, destacou os números de janeiro a julho deste ano, com 1.668 presos por assassinato, 1.131 presos por pertencerem a organizações criminosas. Sá alega que agosto vem sendo finalizado com mais prisões para somar aos número anteriores.

Leia Mais | Chacina do Curió: "Colocaram a arma na minha boca", descreve sobrevivente durante julgamento No avanço de combate aos grupos, o secretário afirma que o encontro nacional da Polícia Civil busca o debate de tecnologia e de inteligência para ajustar e melhorar o que as pastas e o Estado podem desenvolver. “Dar mais celeridade às investigações”, pontuou. Onda de violência Como O POVO vem mostrando, o bairro Vicente Pinzón vem registrando uma série de homicídios. Mais de dez pessoas foram assassinadas desde o dia 29 de junho na região.



A onda de violência teria sido motivada por uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Semanalmente, foram registrados tiroteios e homicídios.