"Enfrentar todas as organizações criminosas",diz governador do CE

"Enfrentar todas as organizações criminosas", diz Elmano sobre avanço do CV em FortalezaNa Capital, uma onda de violência com série de homicídios, expulsões de moradores por facções criminosas vêm sendo registradas nas últimas semanas
Após ser questionado sobre o possível avanço do Comando Vermelho (CV) em Fortaleza, governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que a política do Estado é enfrentar todas as organizações criminosas. A facção vem sendo responsabilizada por casos de expulsões e homicídios na Capital após disputas territoriais.
A fala do chefe do Executivo sobre essa onda de violência registrada nas últimas semanas na Capital, principalmente, no bairro Vicente Pinzón e, recentemente, no Papicu, foi feita nesta terça-feira, 26, durante o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, na Praia do Futuro, na Capital.
De acordo com Elmano, cabe ao "Estado derrotar todos os grupos criminosos". “Nós fizemos ações nesses dias com a prisão de mais de 130 integrantes, seja de Comando Vermelho, seja de GDE [Guardiões do Estado], a organização que for”, disse o governador.
Ainda segundo ele, o Estado registrou aumento de mais de 50% nas prisões que dizem respeito à facções criminosas. Ele afirmou que mais diligências e, principalmente, a identificação de responsáveis das facções estão sendo realizadas. “Nós vamos cada vez mais procurá-los e prendê-los, independente de qual organização criminosa eles integrem”.
O titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, destacou os números de janeiro a julho deste ano, com 1.668 presos por assassinato, 1.131 presos por pertencerem a organizações criminosas. Sá alega que agosto vem sendo finalizado com mais prisões para somar aos número anteriores.
No avanço de combate aos grupos, o secretário afirma que o encontro nacional da Polícia Civil busca o debate de tecnologia e de inteligência para ajustar e melhorar o que as pastas e o Estado podem desenvolver. “Dar mais celeridade às investigações”, pontuou.
Onda de violência
Como O POVO vem mostrando, o bairro Vicente Pinzón vem registrando uma série de homicídios. Mais de dez pessoas foram assassinadas desde o dia 29 de junho na região.
A onda de violência teria sido motivada por uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Semanalmente, foram registrados tiroteios e homicídios.
Uma denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra um suspeito de ser o pivô da disputa entre as facções e planejar para participar das ações criminosas lista 11 crimes registrados em virtude das disputas dos grupos.
Um duplo assassinato que vitimou um casal na manhã da sexta-feira, 22, na comunidade dos Índios, no bairro Papicu, em Fortaleza, foi motivado pela decisão de uma das vítimas de mudar de facção, conforme investigação da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Ainda na sexta, quatro suspeitos do crime foram presos em flagrante. Eles são apontados como integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Com o duplo homicídio, já são, pelo menos, cinco homicídios registrados neste mês de agosto no Papicu, conforme levantamento do O POVO. (Colaborou Lucas Barbosa)