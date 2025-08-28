Em dois dias, Fortaleza registra pelo menos 12 homicídios

Homicídio em frente a uma clínica do bairro Sapiranga, um dos sete assassinatos registrados em Fortaleza nessa quarta-feira, 27 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nessa terça-feira, 26, e nessa quarta-feira, 27, pelo menos, 12 homicídios foram registrados em Fortaleza. Conforme levantamento do O POVO, os casos foram registrados nos bairros Conjunto Palmeiras, Novo Mondubim, Jangurussu (2), Jardim Guanabara, Cambeba, Papicu (2), Cidade 2000, Sapiranga, Vila Manoel Sátiro e Vila Velha.

O primeiro crime dessa sequência foi registrado por volta de 1h26min, quando um homem foi morto a tiros no Conjunto Palmeiras. Cerca de duas horas depois, Francisco Jaison de Souza, de 31 anos, foi morto por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro Novo Mondubim.

Um suspeito do crime, Gustavo Erico Fernandes da Silva, de 22 anos, foi preso nessa quarta, ainda em estado de flagrante, também no Novo Mondubim. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos para identificar as circunstâncias do caso. Já no Jangurussu, um casal foi morto dentro de uma casa no Parque Santa Filomena. Criminosos invadiram o imóvel e efetuaram disparos contra as vítimas, que morreram ainda no local. Em um muro das proximidades do local do crime, uma pichação contendo ameaças aos moradores foi encontrada: "Quem cabueta vai morre" (Sic). Durante a tarde, um homem foi assassinado a tiros enquanto trabalhava em uma obra no bairro Jardim Guanabara. Já na quarta, foram registrados mais sete homicídios.

Já durante a tarde, às 16h30min, um homem foi assassinado a tiros em frente a uma clínica localizada na avenida Edilson Brasil Soares, no bairro Sapiranga. Na Vila Manoel Sátiro, um homem e uma mulher foram atingidos por disparos de arma de fogo. A mulher, que tinha 43 anos, não resistiu e morreu. E, por fim, às 20h21min, um homem foi morto a tiros no bairro Vila Velha. Além dos homicídios, ainda foram registradas tentativas de homicídios, em que, ao menos, quatro pessoas foram baleadas somente nessa quarta. Houve o caso do homem baleado na Vila Manoel Sátiro e também o de dois homens foram baleados no Vicente Pinzón e o de um motorista por aplicativo foi ferido no braço no Papicu.

