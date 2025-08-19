Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Três pessoas são mortas na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza

Três pessoas são mortas na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza

Casos foram registrados nos bairros Jacarecanga, Granja Portugal e Bonsucesso. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos
Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos, três homicídios foram registrados na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza, conforme levantamento do O POVO. Os casos ocorreram nos bairros Jacarecanga, Granja Portugal e Bonsucesso.

O primeiro caso foi registrado nas proximidades do cruzamento das ruas Eduardo Studart e Costa Matos, no bairro Jacarecanga. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Imagens feitas no local do crime mostram que a vítima estava sentada em uma cadeira, em plena calçada, quando foi assassinado.

Já no bairro Granja Portugal, um homem, ainda não identificado formalmente, foi morto a tiros enquanto trafegava de bicicleta pela rua Emílio de Menezes. Câmeras de vigilância flagraram o crime.

As imagens mostram que era por volta das 9 horas quando um homem, também em uma bicicleta, emparelha com a vítima e efetua disparos praticamente à queima-roupa. O homem morreu no local.

Leia mais

Por fim, no bairro Bonsucesso, um homem foi encontrado morto em meio a uma rampa de lixo localizada na rua Agamenon. Ele não teve a identidade divulgada.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos três homicídios havia sido preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos.

Estatística de homicídios em Fortaleza em 2025

Até o último dia 12 de agosto, mais recente atualização disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 24 homicídios haviam sido registrados neste mês em Fortaleza — média de dois por dia, portanto.

Já no acumulado do ano, já foram contabilizados 468 assassinatos até o dia 12 de agosto. É uma redução de 11,19% na comparação com o mesmo período de 2024, quando 527 mortes haviam ocorrido, conforme a SSPDS.

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar