Três pessoas são mortas na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza

Três pessoas são mortas na manhã desta terça-feira, 19, em FortalezaCasos foram registrados nos bairros Jacarecanga, Granja Portugal e Bonsucesso. Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos
Pelo menos, três homicídios foram registrados na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza, conforme levantamento do O POVO. Os casos ocorreram nos bairros Jacarecanga, Granja Portugal e Bonsucesso.
O primeiro caso foi registrado nas proximidades do cruzamento das ruas Eduardo Studart e Costa Matos, no bairro Jacarecanga. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Imagens feitas no local do crime mostram que a vítima estava sentada em uma cadeira, em plena calçada, quando foi assassinado.
Já no bairro Granja Portugal, um homem, ainda não identificado formalmente, foi morto a tiros enquanto trafegava de bicicleta pela rua Emílio de Menezes. Câmeras de vigilância flagraram o crime.
As imagens mostram que era por volta das 9 horas quando um homem, também em uma bicicleta, emparelha com a vítima e efetua disparos praticamente à queima-roupa. O homem morreu no local.
Por fim, no bairro Bonsucesso, um homem foi encontrado morto em meio a uma rampa de lixo localizada na rua Agamenon. Ele não teve a identidade divulgada.
Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos três homicídios havia sido preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos.
Estatística de homicídios em Fortaleza em 2025
Até o último dia 12 de agosto, mais recente atualização disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 24 homicídios haviam sido registrados neste mês em Fortaleza — média de dois por dia, portanto.
Já no acumulado do ano, já foram contabilizados 468 assassinatos até o dia 12 de agosto. É uma redução de 11,19% na comparação com o mesmo período de 2024, quando 527 mortes haviam ocorrido, conforme a SSPDS.