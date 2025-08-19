Três pessoas são mortas na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza

Homicídio registrado no bairro Granja Portugal foi flagrado por câmera. Outros assassinatos ocorreram em Fortaleza na manhã desta terça-feira, 19 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Pelo menos, três homicídios foram registrados na manhã desta terça-feira, 19, em Fortaleza, conforme levantamento do O POVO. Os casos ocorreram nos bairros Jacarecanga, Granja Portugal e Bonsucesso.

O primeiro caso foi registrado nas proximidades do cruzamento das ruas Eduardo Studart e Costa Matos, no bairro Jacarecanga. Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros.

Por fim, no bairro Bonsucesso, um homem foi encontrado morto em meio a uma rampa de lixo localizada na rua Agamenon. Ele não teve a identidade divulgada.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito dos três homicídios havia sido preso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos.

Estatística de homicídios em Fortaleza em 2025 Até o último dia 12 de agosto, mais recente atualização disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 24 homicídios haviam sido registrados neste mês em Fortaleza — média de dois por dia, portanto.

