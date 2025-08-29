Trio assalta farmácia em Eusébio e rouba canetas emagrecedoras

Trio armado assalta farmácia em Eusébio, foge em carro roubado e é preso após perseguiçãoCriminosos levaram medicamentos, celulares, fraldas e canetas emagrecedoras. Houve tentativa de fuga, mas a Guarda Civil Municipal conseguiu alcançar o trio
Uma farmácia da rede Pague Menos, localizada na CE-040, em Eusébio - município distante cerca de 22 quilômetros da capital cearense - foi assaltada na madrugada desta sexta-feira, 29. Três homens armados entraram no estabelecimento e levaram medicamentos, fraldas descartáveis, cinco celulares, uma aliança de ouro, carteira, chaves e canetas emagrecedoras como Ozempic e Monjaro.
De acordo com informações Guarda Cicvil Municipal, durante um patrulhamento de rotina um motociclista informou que havia presenciado a entrada dos suspeitos no local com armas em punho. A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) identificou um Fiat Argo branco em fuga e deu ordem de parada, que não foi obedecida.
Ainda de acordo com informações da Gauarda, durante a perseguição pela CE-040, os ocupantes do carro chegaram a apontar uma arma pela janela. Os agentes dispararam contra os pneus do veículo, mas o carro continuou em fuga até o Quarto Anel Viário, onde parou com dois pneus furados.
Na abordagem, foram encontrados uma arma falsa, idêntica a uma Glock, além de vasto material de origem ilícita. Entre os itens apreendidos estavam canetas Ozempic e Monjaro, medicamentos variados, fraldas, cinco celulares, uma aliança de ouro e objetos pessoais das vítimas.
Também foi apreendido um bloqueador de sinal de rastreador veicular, conhecido como “capetinha”. O veículo usado no crime estava com placas adulteradas e havia sido roubado.
Quem são os presos
Os três suspeitos foram identificados como:
- Jhonatan Saymon Florêncio de Andrade, residente em Eusébio;
- José Ferreira da Rocha, 26 anos, de Quixadá;
- Ismael do Nascimento Feitosa, 22 anos, de Pacatuba
De acordo com a GCM, Ismael é o único dos três suspeitos com antecedentes criminais, incluindo roubo, receptação de produtos roubados, adulteração de sinal de veículo automotor, associação criminosa e outros crimes previstos em lei.
O trio foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Aquiraz (DMA), onde foi registrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito. Após a autuação, os acusados permanecem presos, à disposição da Justiça.
Reincidência das ocorrências
Nos últimos meses, farmácias da região de Eusébio têm sido alvo de assaltos, mas até agora nenhum deles teve sucesso. Segundo a Guarda Civil Municipal, quatro tentativas recentes terminaram com a prisão dos suspeitos.
"Recentemente já foram quatro assaltos que aconteceram e todos saíram frustrados. Todos nós conseguimos prender os assaltantes!", informou a Guarda.
Um dos casos mais recentes envolveu Samuel Pinheiro, de 24 anos, apontado como mentor dos roubos na região metropolitana de Fortaleza. Além de Samuel, seu parceiro, Lucas Emanuel, foi preso durante ação semelhante no município, neste mês de julho. Ambas as ocorrências têm como alvo canetas emagrecedoras, que apresentam alto valor no mercado.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente