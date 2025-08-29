Trio assalta farmácia em Eusébio e rouba canetas emagrecedoras

Materiais apreendidos durante interceptação de roubo em Eusébio / Crédito: Divulgação/ Guarda Civil Municipal de Eusébio

Uma farmácia da rede Pague Menos, localizada na CE-040, em Eusébio - município distante cerca de 22 quilômetros da capital cearense - foi assaltada na madrugada desta sexta-feira, 29. Três homens armados entraram no estabelecimento e levaram medicamentos, fraldas descartáveis, cinco celulares, uma aliança de ouro, carteira, chaves e canetas emagrecedoras como Ozempic e Monjaro. De acordo com informações Guarda Cicvil Municipal, durante um patrulhamento de rotina um motociclista informou que havia presenciado a entrada dos suspeitos no local com armas em punho. A equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) identificou um Fiat Argo branco em fuga e deu ordem de parada, que não foi obedecida.

Ainda de acordo com informações da Gauarda, durante a perseguição pela CE-040, os ocupantes do carro chegaram a apontar uma arma pela janela. Os agentes dispararam contra os pneus do veículo, mas o carro continuou em fuga até o Quarto Anel Viário, onde parou com dois pneus furados. Na abordagem, foram encontrados uma arma falsa, idêntica a uma Glock, além de vasto material de origem ilícita. Entre os itens apreendidos estavam canetas Ozempic e Monjaro, medicamentos variados, fraldas, cinco celulares, uma aliança de ouro e objetos pessoais das vítimas. Também foi apreendido um bloqueador de sinal de rastreador veicular, conhecido como “capetinha”. O veículo usado no crime estava com placas adulteradas e havia sido roubado.

Quem são os presos Os três suspeitos foram identificados como: