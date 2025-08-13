Caminhada com Maria 2025: veja percurso, horário e programação

A 23ª Caminhada com Maria percorrerá 11 km por ruas e avenidas de Fortaleza, na sexta-feira, 15 / Crédito: Reprodução/ Arquidiocese de Fortaleza

A sonorização da festa acontece mediante retransmissão do sinal gerado pelas emissoras de rádio católica para os trios elétricos e vinte carros de som espalhados pela procissão. Para isso, a Caminhada conta com a colaboração de uma média de três mil voluntários de diferentes setores da Arquidiocese, mobilizados em pelo menos trinta equipes que darão suporte a todo o evento. Segundo a circunscrição eclesiástica, a ideia é inspirar os participantes a renovar a confiança em Deus diante dos desafios sociais e espirituais contemporâneos.

O tema deste ano é: "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança". Caminhada com Maria 2025: saiba mais detalhes A programação iniciará com a celebração da Santa Missa no Santuário, presidida pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Às 14 horas, após a fala de abertura oficial da Caminhada, os peregrinos saem com destino à Igreja de Santa Edwiges. "Pela primeira vez, o novo espaço será o ponto de encerramento oficial do evento, oferecendo melhor estrutura, visibilidade e segurança para os fiéis", afirma a Arquidiocese.