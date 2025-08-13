Caminhada com Maria 2025: veja percurso, horário e programação

Caminhada com Maria 2025: veja percurso, horário e programaçãoA saída será às 14 horas do Santuário de Nossa Senhora da Assunção rumo à Esplanada da Igreja de Santa Edwiges, ao longo de 11 km por Fortaleza, nesta sexta-feira, 15
A 23ª edição da Caminhada com Maria, na sexta-feira, 15, sairá às 14 horas do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, com destino à Esplanada da Igreja de Santa Edwiges, na Jacarecanga, em Fortaleza. Antes, haverá uma missa, às 12 horas. O público esperado é de mais de mil pessoas.
Percurso terá aproximadamente 11 quilômetros (km), com momentos de oração, louvor e cânticos marianos.
Os fiéis passarão pelas avenidas Coronel Carvalho, Presidente Castelo Branco e Leste Oeste durante o feriado.
A organização da Arquidiocese da Capital orienta uso de roupas leves pelos participantes, além de estarem bem alimentados e hidratados. A imagem da Santa será conduzida em um carro andor da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
A sonorização da festa acontece mediante retransmissão do sinal gerado pelas emissoras de rádio católica para os trios elétricos e vinte carros de som espalhados pela procissão.
Para isso, a Caminhada conta com a colaboração de uma média de três mil voluntários de diferentes setores da Arquidiocese, mobilizados em pelo menos trinta equipes que darão suporte a todo o evento.
Segundo a circunscrição eclesiástica, a ideia é inspirar os participantes a renovar a confiança em Deus diante dos desafios sociais e espirituais contemporâneos.
O tema deste ano é: "Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança".
Caminhada com Maria 2025: saiba mais detalhes
A programação iniciará com a celebração da Santa Missa no Santuário, presidida pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão. Às 14 horas, após a fala de abertura oficial da Caminhada, os peregrinos saem com destino à Igreja de Santa Edwiges.
"Pela primeira vez, o novo espaço será o ponto de encerramento oficial do evento, oferecendo melhor estrutura, visibilidade e segurança para os fiéis", afirma a Arquidiocese.
Caminhada terá como novidade o "Manto de Maria" e shows com Ministério Missionário Shalom e Irmã Kelly Patrícia
Um dos destaques desta edição será a presença do chamado "Manto de Maria", um grande tecido com cem metros (m) de comprimento por três metros de largura que ficará por cima dos devotos a partir de determinado ponto na avenida Leste Oeste.
"O manto simbólico que passará sobre os fiéis será um sinal da intercessão e proteção materna da Virgem Maria", define.
O encerramento contará com a tradicional coroação da imagem de Nossa Senhora e, pela primeira vez, com shows com o Ministério Missionário Shalom e Irmã Kelly Patrícia.
Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Defesa Civil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorristas estarão mobilizadas ao longo do percurso. As secretarias regionais 1 e 12, além de outros Órgãos da Prefeitura e Governo do Estado, também fazem o apoio.
A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) será responsável pelo bloqueio e organização das vias, além do reforço no transporte público, que será feito pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) atuará com ambulâncias, postos médicos e suporte a possíveis atendimentos de emergência. Haverá ainda ala dedicada às pessoas com deficiência (PCDs), com estrutura especial de acessibilidade.
Criada em 2003, a Caminhada com Maria surgiu como parte das comemorações dos 150 anos da Diocese do Ceará, sendo uma das maiores expressões de fé popular do Brasil. Em 2015, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do País.
Segundo a organização, o evento é um testemunho público de evangelização e unidade do povo de Deus, transformando as ruas da cidade em um verdadeiro santuário a céu aberto.
"Mais do que uma simples procissão, a Caminhada com Maria é um sinal da nossa fé viva, uma peregrinação de esperança e amor. Caminhamos com Maria para aprendermos com ela a caminhar com Cristo e com nossos irmãos, sobretudo os que mais sofrem", destaca Dom Gregório.
Serviço
23ª Caminhada com Maria
Quando: sexta-feira, 15
Horário: missa às 12 horas, com saída às 14 horas
Local de saída: Santuário de Nossa Senhora da Assunção – Vila Velha
Local de chegada: Esplanada da Igreja de Santa Edwiges – Jacarecanga
Site oficial: www.caminhadacommaria.org.br
Instagram: @caminhadacommariaoficial
Pix para doações para a Caminhada com Maria: 07 471 600 0001 67 (Arquidiocese de Fortaleza/ Banco do Brasil).
