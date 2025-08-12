32 cearenses vão para encontro que discute direitos dos idosos em Brasília

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: Nancy Sierra - Crato, Adriana Morais- Crato. 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Segurança, respeito, políticas de assistência, bem-estar e saúde são algumas das demandas que serão levadas pelos 32 representantes do Ceará para a Conferência Nacional do Direito da Pessoa Idosa que acontecerá em novembro deste ano em Brasília. A eleição dos delegados estaduais aconteceu nesta terça-feira, 12, durante a 6ª Conferência Estadual do Direito da Pessoa Idosa, que contou com representantes dos 150 municípios que realizaram os encontros municipais ao longo do primeiro semestre de 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes da eleição, os participantes participaram de debates em grupos de trabalho que abordaram cinco eixos temáticos, sendo o financiamento de políticas públicas, proteção à saúde, enfrentamento da violência, participação social e fortalecimento dos conselhos de direitos da pessoa idosa. Segundo a coordenadora de políticas públicas para pessoas idosas da Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), Vyna Leite, as propostas construídas no encontro estadual serão levadas à esfera nacional para a construção de uma política nacional voltada à pessoa idosa. Leia também | 744 denúncias de violação de direitos de idosos foram registradas no Ceará em cinco meses de 2025 "150 conferências municipais foram realizadas nos últimos meses aqui no Estado do Ceará, essas propostas elas foram trazidas dos municípios, agora discutidas no estado. E participar de uma conferência significa que a gente tem uma democracia ativa e pulsante. Então, as pessoas idosas que estão na conferência hoje foram aquelas que inclusive lutaram por esse processo de participação seria a garantia da participação e a gente fica muito feliz que eles consigam agora participar também da conferência", disse.

Veja fotos: FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: Pr Aniceto Braga- Irauçuba, Francisca Monte, Irauçuba. 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: Nancy Sierra - Crato, Adriana Morais- Crato. 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 12.08.2025: 6ª Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos ver o que foi discutido no evento. (Daniel Galber/Especial para O POVO) Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Idosos de cidades como Granja, Capistrano, Várzea Alegre, Fortaleza, Irauçuba, Catunda e Juazeiro do Norte se fizeram presentes nos dois dias de conferência. Com atenção, dona Luzanira Mendes, de Granja, na região Norte, ouvia as propostas apresentadas pelos representantes dos grupos de discussão. Para ela, é necessária a implementação de mais políticas voltadas à saúde e bem estar da população idosa.

"É preciso que o pessoal pense em como oferecer melhor qualidade de vida para os idosos, assegurar que haja um envelhecimento saudável e que possamos viver com mais qualidade de vida, dançar nosso forrózinho e ter nossos momentos de lazer e alegria", disse. O mesmo disse dona Zilma Santos, de Juazeiro do Norte, no Cariri, que destacou ainda a importância de se pensar em segurança e proteção para idosos vítimas de violência. "A violência acontece em casa e fora dela, por quem se conhece e por quem nunca nos viu na vida. Então a gente precisa de uma política que fortaleça a segurança e o acolhimento de idosos vítimas de violência", disse. Leia também | Velhice desprezada: crescem denúncias de violência contra idosos