Quatro pessoas são presas por dia no Ceará por integrar organização criminosa

Quatro pessoas são presas por dia no Ceará pelo crime de integrar organização criminosa. Nos sete primeiros meses deste ano, foram 1.131 prisões, enquanto em 2024 foram 743 capturas pelo mesmo crime, no mesmo período. O aumento foi de 52,2%, de acordo com os números divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em Fortaleza, 370 pessoas foram presas por integrar organização criminosa entre janeiro e julho de 2025. Já no ano passado o número foi de 182. O aumento é de 103,3%.

Quado considerado o total de pessoas presas, por diversos crimes, os números da SSPDS mostram 94 prisões por dia, somando 20.073. Já no ano passado, o número foi de 17.474, o que demonstra um aumento de 14,9% nas capturas. Crimes Violentos Letais Intencionais Em relação aos números de prisões por Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), o trabalho resultou em aumento de 32,1% nas capturas. Entre janeiro a julho desta ano foram 1.668 prisões, sendo que em 2024 foram 1.263 capturas. O Interior Sul foi a região que teve o maior aumento no número de prisões por homicídios, com 293 capturas, sendo que em 2024, no mesmo período, foram 267 casos. As prisões por organização criminosa na região do Interior Sul apresentaram aumento de 38,1%.