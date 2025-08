23ª Caminhada com Maria deve reunir 2 milhões de fiéis em Fortaleza

Coletiva do Plano Operacional da 23ª Caminhada com Maria / Crédito: Sercom ArqFor / Divulgação

A 23ª edição da Caminhada com Maria, deve reunir até 2 milhões de fiéis em Fortaleza. O tradicional evento na capital cearense contará com novidades, dentre elas a presença de um véu, com 100 metros de comprimento e 3 metros de largura, que passará sobre a cabeça dos fiéis. A Arquidiocese de Fortaleza divulgou o esquema operacional do evento nesta quarta-feira, 6. Com o tema “Caminhamos com Maria, Mãe da Esperança”, caminhada acontece na próxima sexta-feira, 15 de agosto. Em 2015, a celebração em devoção a Nossa Senhora da Assunção foi declarada Patrimônio Imaterial Cultural do Brasil.

Em 2025, a caminhada terá início às 14h, com concentração no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, e sairá em direção à Igreja de Santa Edwiges, no Jacarecanga. Ao final do percurso, haverá a coroação de Nossa Senhora e, pela primeira vez no evento, show com a Banda Missionário Shalom e com a Irmã Kelly Patrícia. O evento será transmitido ao vivo na rádio e nas redes sociais. Confira detalhes dos esquemas operacionais da 23ª Caminhada com Maria Etufor - Linhas de ônibus O evento contará com uma frota de 31 veículos reservas nos Terminais de Integração, das 6 horas às 23 horas, com exceção dos ônibus do Terminal do Siqueira, que operam das 5 horas às 23 horas. A frota reserva ficará concentrada na Praça da Estação, no Centro. Duas linhas devem operar em programação especial para o evento, são elas: 027 - Siqueira / Aeroporto / Papicu



030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu Outras quatro linhas de ônibus irão operar com programação de domingo, porém com equipamentos de classe leve:

110 - Vila do Mar / Centro



206 - Padre Andrade / Antônio Bezerra



215 - Autran Nunes / Antônio Bezerra



217 - Estação / Pio Saraiva II / Antônio Bezerra Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) - Mobilidade urbana Com percurso de 12 km, a procissão contará com a atuação de cerca de 200 profissionais, entre agentes e orientadores de tráfego, da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A partir das 4 horas da manhã, haverá o isolamento do entorno do Santuário de Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha. A partir das 13 horas, a avenida Presidente Castelo Branco será interditada em ambos os sentidos, no trecho compreendido da Ponte da Barra à avenida Senador Robert Kennedy. Ao longo do percurso, serão implantados bloqueios temporários e desvios de tráfego, com liberação das vias conforme o avanço da caminhada. A partir das 14 horas, horário previsto para o início da procissão, batedores e viaturas do órgão acompanharão o cortejo em direção à Igreja de Santa Edwiges, no bairro Moura Brasil, onde será finalizado o festejo com missa campal e apresentações musicais.

O itinerário da procissão contempla ainda a Av. Dom Aloísio Lorscheider, rua Benu Marcondes, Av. Mozart Pinheiro de Lucena, Av. Coronel Carvalho, rua Hermes Paraíba, Av. Radialista José Lima Verde e rua Estevão de Campos. Ao término da procissão, agentes de trânsito farão o isolamento das vias de acesso à Igreja de Santa Edwirges, incluindo a avenida Presidente Castelo Branco entre a avenida Filomeno Gomes e a avenida Dom Manoel. A medida segue até o fim da celebração e dispersão total do público A AMC orienta que os veículos evitem trafegar na Av. Presidente Castelo Branco e vias adjacentes no período de 13h às 20h. Em caso de ocorrências ou situações irregulares, a população pode acionar a AMC por meio do número 190, da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).