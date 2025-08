Caminhada com Maria 2025: veja plano operacional e horários

A 23ª edição da celebração religiosa, que acontecerá no dia 15 de agosto, contará com atuação de 478 policiais militares, 30 agentes civis, oito bombeiros, posto médico avançado, entre outros serviços e profissionais

O plano de segurança e operação para a 23ª edição da Caminhada com Maria , marcada para o próximo dia 15 de agosto, contará com a atuação de 478 policiais militares, 30 agentes da Polícia Civil, além de agentes dos Bombeiros e da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

O arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, destacou a importância da colaboração com os órgãos públicos para assegurar um evento tranquilo aos participantes. "A Caminhada com Maria é um momento de fé e devoção, e agradecemos o empenho das autoridades em garantir que tudo transcorra em paz", afirmou.

A AMC coordenará o trânsito a partir das 5 horas, com 200 agentes, 70 motocicletas e 50 viaturas, realizando bloqueios e desvios temporários ao longo do trajeto. O percurso incluirá a rua Dom Aluizio Lorscheider, avenida Presidente Castelo Branco e seguirá até a Igreja Santa Edwiges, onde ocorrerá a missa campal de encerramento.

O Corpo de Bombeiros mobilizará oito militares, com viaturas de resgate, combate a incêndio e equipes de vistoria. Já o Samu contribuirá com um posto médico avançado, duas motolâncias e unidades de suporte básico e avançado para atendimento emergencial.

Caminhada com Maria: confira horários e concentração

A Caminhada terá início às 14 horas, com concentração no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha, e sairá em direção à Igreja de Santa Edwiges, no bairro Jacarecanga. Ao final do percurso haverá a coroação de Nossa Senhora.

Ela Não Queria Ser Santa: Mulheres vítimas de femicídio que foram santificadas | Trailer O POVO+