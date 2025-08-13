Ação Hip Hop leva cultura, educação e inspiração para escolas de Fortaleza

Ação Hip Hop leva cultura, educação e inspiração para escolas de FortalezaProgramação no Centro Cultural Banco do Nordeste e nas escolas conta com a participação de MCs, Djs, dançarinos e grafiteiros
Na semana do Dia do Estudante — comemorado em 11 de agosto — o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza promove uma edição especial do Ação Hip Hop nas Escolas.
Com curadoria e coordenação da Sonhares Company, a iniciativa integra palestras, apresentações artísticas e rodas de conversa.
O programa nasceu em 2013 e já reuniu vários artistas, revelando nomes que hoje despontam nacionalmente, como MC Tonhão e Jeff André.
Neste ano, pela primeira vez, as ações nas escolas e no CCBNB se uniram em um formato integrado. No próximo dia 14 de agosto a escolas estaduais de educação profissional Maria José Medeiros e Juarez Távora receberão oficinas e palestras de “inspiração e transformação”, com a participação de MCs, DJs, dançarinos e grafiteiros.
Já no dia 16, o palco do Centro Cultural terá a tradicional Batalha do Ação, uma das competições de MCs mais reconhecidas de Fortaleza, com roda de conversa com o ator, comediante e advogado Haroldo Guimarães.
Além de apresentações, o Ação Hip Hop incentiva a atuação em diferentes áreas da produção cultural, formando artistas, produtores, fotógrafos e organizadores de eventos. Esse é o caso de Jeff André, que começou como B-Boy — dançarino de breaking — e hoje é fotógrafo profissional.
Os temas trabalhados dialogam com conteúdos transversais, como projeto de vida, cidadania, meio ambiente e acesso a equipamentos culturais. Antes de entrar nas escolas, a equipe conversa com professores para alinhar as abordagens e garantir identificação com os estudantes.
Serviço
Confira abaixo os dias e horários do Ação Hip Hop
Quinta-feira, 14/08,
Hip Hop nas Escolas (somente para alunos).
- 8 horas na E.E.E.P. Maria José Medeiros;
- 14hs na E.E.E.P. Juarez Távora.
Sábado, 16/08
Hip Hop no CCBNB (programação gratuita aberta ao público).
- 15 horas — Roda de Conversa com Haroldo Guimarães e Felipe Rima;
- 17 horas — Batalha de Mcs - A tradicional;
- 20 horas — Encerramento.
O CCBN Fortaleza fica localizado na rua Conde Deu, 560, Centro.