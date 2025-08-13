Ação Hip Hop leva cultura, educação e inspiração para escolas de Fortaleza

O progroma já acontece há 10 anos nas escolas públicas, mas em 2025 será realizado oficialmente em parceria com o CCBNB / Crédito: Reprodução/ arquivo pessoal

Na semana do Dia do Estudante — comemorado em 11 de agosto — o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) Fortaleza promove uma edição especial do Ação Hip Hop nas Escolas. Com curadoria e coordenação da Sonhares Company, a iniciativa integra palestras, apresentações artísticas e rodas de conversa.

O programa nasceu em 2013 e já reuniu vários artistas, revelando nomes que hoje despontam nacionalmente, como MC Tonhão e Jeff André. Neste ano, pela primeira vez, as ações nas escolas e no CCBNB se uniram em um formato integrado. No próximo dia 14 de agosto a escolas estaduais de educação profissional Maria José Medeiros e Juarez Távora receberão oficinas e palestras de "inspiração e transformação", com a participação de MCs, DJs, dançarinos e grafiteiros. Já no dia 16, o palco do Centro Cultural terá a tradicional Batalha do Ação, uma das competições de MCs mais reconhecidas de Fortaleza, com roda de conversa com o ator, comediante e advogado Haroldo Guimarães.

. Crédito: Bulan Graffiti . Crédito: Nildo Gueto . Crédito: Reprodução/ arquivo pessoal Além de apresentações, o Ação Hip Hop incentiva a atuação em diferentes áreas da produção cultural, formando artistas, produtores, fotógrafos e organizadores de eventos. Esse é o caso de Jeff André, que começou como B-Boy — dançarino de breaking — e hoje é fotógrafo profissional. Os temas trabalhados dialogam com conteúdos transversais, como projeto de vida, cidadania, meio ambiente e acesso a equipamentos culturais. Antes de entrar nas escolas, a equipe conversa com professores para alinhar as abordagens e garantir identificação com os estudantes.