Quem é Dom Gregório Paixão, novo arcebispo de Fortaleza

Em 1987, foi para o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Cursou Filosofia e Teologia na Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil e se formou bacharel em Teologia.

O arcebispo tem mais de 15 livros publicados, além de artigos em revistas nacionais e internacionais, e já integrou a Academia de Letras de Petrópolis.



O POVO apurou com fontes que o religioso é simpático e gosta de dialogar com as pessoas. Em Salvador, era considerado bastante popular e andava por todas as paróquias da Diocese.

Em uma mensagem divulgada pela Arquidiocese de Fortaleza nesta quarta-feira, 11, Dom Gregório Paixão afirmou que recebeu a nomeação do Vaticano com “surpresa e alegria” e que espera ser um bom pastor para os fiéis de Fortaleza.