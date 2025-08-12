15 de agosto é feriado em Fortaleza: saiba o que abre e fecha

15 de agosto é feriado em Fortaleza: saiba o que abre e o que fechaNa Capital, alguns serviços terão seus horários alterados devido ao feriado. Veja como ficam farmácias, comércio, transporte público, shoppings e mais
Nesta sexta-feira, 15 de agosto, é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Assunção, feriado municipal em Fortaleza referente à padroeira da Capital desde os tempos coloniais.
Na data, milhares de fiéis prestam homenagens à padroeira, reafirmando a fé católica como parte da identidade cultural da cidade
Em Fortaleza, alguns serviços terão funcionamento alterado. Veja como ficam os horários durante o feriado de 15 de agosto na Cidade.
Dia de N. Sr.ᵃ da Assunção: abre e fecha no comércio em Fortaleza
Lojas do centro e de rua
A abertura do comércio na Capital será facultativa, ficando a critério de cada loja, conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas).
A data é o quinto dos dez feriados previstos na Convenção Coletiva de Trabalho de 2025/2026.
Bares e restaurantes
No dia 15 e agosto, os bares e os restaurantes de Fortaleza devem funcionar conforme cada estabelecimento.
Farmácias
Em razão de ser considerada uma atividade essencial, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.
Lembrando que os estabelecimentos devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e conforme escala e programação de cada estabelecimento.
Postos de combustíveis
Os postos de combustíveis funcionarão normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).
Supermercados
Todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão com seus funcionamentos plenamente normais durante o feriado de Dia de Nossa Senhora de Assunção, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
Padarias e confeitarias
As padarias e confeitarias podem funcionar normalmente neste feriado de 15 de agosto, conforme o Sindicato dos Trabalhadores de Panificação, Confeitaria e Massas do Ceará (Sindipan).
O funcionário que trabalhar deve receber o pagamento em dobro ou uma folga compensação.
Casas Lotéricas
As casas lotéricas funcionam em horário alterado dependendo do proprietário do estabelecimento na sexta-feira, 15, segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará.
Correios
Agências fechadas na sexta-feira, voltando às atividades no sábado, 16, das 8h às 12h.
Transporte coletivo: como ficam os ônibus no feriado
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que, em virtude do feriado de Nossa Senhora de Assunção, no dia 15 de agosto, sexta-feira, a frota de ônibus será programada semelhante a um domingo.
Para a realização da Caminhada com Maria, procissão tradicional da Cidade, haverá o reforço das linhas:
- 027 – Siqueira / Aeroporto / Papicu
- 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu
Além do acréscimo de 31 veículos reservas para atender à demanda de passageiros durante o evento religioso. A frota reserva será distribuída da seguinte forma entre os terminais:
- Papicu - 2 ônibus reserva
- Messejana - 2 ônibus reserva
- Parangaba - 7 ônibus reserva
- Siqueira - 8 ônibus reserva
- Antônio Bezerra - 12 ônibus reserva
Os veículos reservas estarão disponíveis entre 6h e 23h, com exceção dos ônibus do Terminal Siqueira, que começam a operar a partir das 5h da manhã até às 23h.
Não haverá atendimento na sede da Etufor na sede e nos postos descentralizados da empresa.
N. Sr.ᵃ da Assunção: o que abre e fecha nos shoppings de Fortaleza
RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy
Horários de funcionamento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy no feriado de Nossa Senhora da Assunção (19/06):
Funcionamento geral
- RioMar Fortaleza: 10h às 22h
- RioMar Kennedy: 10h às 22h
Academias
- Funcionamento em horário reduzido (7h às 17h)
Órgãos públicos dentro dos shoppings
- Fechados (Correios, Detran, Casa do Cidadão, etc.)
Shopping Giga Mall
No feriado de Nossa Senhora da Assunção, nesta sexta-feira, 15 de agosto, o Shopping Giga Mall funcionará normalmente, das 9h às 19h.
Sopping Iguatemi
Confira o horário de funcionamento do Iguatemi Bosque nesta quinta-feira (19/06), feriado de Nossa Senhora da Assunção:
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h
- Restaurantes: 11h30 às 22h
- Cinema: 13h às 22h
- Supermercados: 07h às 22h
- Spine Sports: 06h às 22h
- Cobasi: 09h às 21h
- Laboratório Emílio: 07h às 17h
- CLDO: 08h às 22h
- Lotérica: 10h às 18h
- Correios: Fechado
- Polícia Federal: Fechado
- Detran: Fechado
- Casa do Cidadão: Fechado
Grand Shopping
O Grand Shopping Messejana funcionará normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção, nesta quinta-feira, 19. As lojas, quiosques e praça de alimentação irão operar em horário habitual, das 10h às 22h. O cinema também manterá suas sessões conforme a programação prevista para o dia.
Já as agências bancárias do Itaú e da Caixa Econômica Federal estarão fechadas. A academia Smart Fit funcionará em horário especial, das 8h às 17h.
O Grand Shopping reforça que segue à disposição dos clientes para proporcionar lazer, serviços e conveniência durante o feriado.
- Lojas e Quiosques: funcionamento normal, das 10h às 22h
- Praça de Alimentação: funcionamento normal, das 10h às 22h
- Cinema: funcionamento normal, de acordo com a programação de sessões
- Bancos (Itaú e Caixa Econômica): fechados
- Academia Smart Fit: funcionamento das 8h às 17h
Shopping Parangaba
O Shopping Parangaba, do grupo Allos, uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil, funcionará normalmente nesta sexta-feira, 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da Assunção.
Lojas e quiosques estarão abertos das 10h às 22h, assim como a praça de alimentação e opções de lazer, incluindo Studio Games, Clubinho do Mar, Aero Jump e Fazendinha Chico Bento.
A academia Selfit funcionará das 8h às 18h, e as clínicas Seu Doutor e São Bento atenderão conforme agendamento. O cinema UCI seguirá sua programação normal. Vapt Vupt, loja Cagece e lotérica estarão fechados.
- Lojas/Quiosques: 10h–22h
- Praça de Alimentação: 10h–22h
- Clínicas: por agendamento
- Selfit: 8h–18h
- Lotérica/Cagece: Fechadas
- Lazer (Studio Games, Clubinho, Aero Jump): 10h–22h
- Game Station: 12h–22h
- Vapt Vupt: Fechado
- Cinema UCI: Normal
Centro Fashion
O Centro Fashion Fortaleza informa que funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Assunção, nesta sexta-feira, 15 de agosto. O horário de funcionamento será das 9h às 19h, com todas as lojas e setores operando regularmente.
Shopping Benfica
O Shopping Benfica informa que funcionará normalmente nesta sexta-feira, 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da Assunção, com todas as lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços operando nos horários habituais.
- Lojas e Quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Cinemas: Consulte a programação atualizada em www.cinemasbenfica.com.br
- Mercadinho São Luiz: 07h às 22h
- Farmácia Pague Menos: 10h às 22h
Os seguintes serviços estarão fechados:
- Lotérica Prêmio Extra
- Caixa Econômica
- Cagece
- Casa do Cidadão
- CCI
- DETRAN
North Shopping Maracanaú
- Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h
- Sky Fit: 8h às 18h
- Cinema: De acordo com a programação
- Caixa Econômica: Fechado
- Casa do Cidadão: Fechado
- Detran: Fechado
North Shopping Jóquei
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h
- Green Life (Arena): 6h às 22h
- Green Life (Academia): 8h às 16h
- Unigrande, CCI e Lotéricas: Fechados
- Clínica Santamed: 7h às 20h
- Vaccinart: 9h às 21h
Quintal do Jóquei
- Carneiro do Ordones: 11h às 0h
- Frutbiss: 12h às 0h
- Parque do Jóquei: 16h às 22h
Via Sul Shopping
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema: De acordo com a programação
- Caixa: Fechado
- Clínica SIM: Fechada
- Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h
- Academia Selfit: 8h às 18h
North Shopping Fortaleza
- Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h
- Cinema: De acordo com a programação
- Quintal do Nortão: 11h às 23h
- Parque da Zoe: 15h às 23h
- Smart Fit: 8h às 17h