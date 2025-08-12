15 de agosto é feriado em Fortaleza: saiba o que abre e fecha

Feriado de Nossa Senhora da Assunção altera o funcionamento de alguns serviços na cidade. Saiba o que abre e o que fecha nesta sexta-feira, 15. / Crédito: Samuel Setubal

Nesta sexta-feira, 15 de agosto, é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Assunção, feriado municipal em Fortaleza referente à padroeira da Capital desde os tempos coloniais. Na data, milhares de fiéis prestam homenagens à padroeira, reafirmando a fé católica como parte da identidade cultural da cidade

Em Fortaleza, alguns serviços terão funcionamento alterado. Veja como ficam os horários durante o feriado de 15 de agosto na Cidade. Dia de N. Sr.ᵃ da Assunção: abre e fecha no comércio em Fortaleza Lojas do centro e de rua A abertura do comércio na Capital será facultativa, ficando a critério de cada loja, conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas). A data é o quinto dos dez feriados previstos na Convenção Coletiva de Trabalho de 2025/2026. Bares e restaurantes No dia 15 e agosto, os bares e os restaurantes de Fortaleza devem funcionar conforme cada estabelecimento.

Farmácias Em razão de ser considerada uma atividade essencial, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados. Lembrando que os estabelecimentos devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e conforme escala e programação de cada estabelecimento. Postos de combustíveis Os postos de combustíveis funcionarão normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Supermercados Todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão com seus funcionamentos plenamente normais durante o feriado de Dia de Nossa Senhora de Assunção, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Padarias e confeitarias As padarias e confeitarias podem funcionar normalmente neste feriado de 15 de agosto, conforme o Sindicato dos Trabalhadores de Panificação, Confeitaria e Massas do Ceará (Sindipan). O funcionário que trabalhar deve receber o pagamento em dobro ou uma folga compensação.

Casas Lotéricas As casas lotéricas funcionam em horário alterado dependendo do proprietário do estabelecimento na sexta-feira, 15, segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará. Correios

Agências fechadas na sexta-feira, voltando às atividades no sábado, 16, das 8h às 12h. Transporte coletivo: como ficam os ônibus no feriado A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que, em virtude do feriado de Nossa Senhora de Assunção, no dia 15 de agosto, sexta-feira, a frota de ônibus será programada semelhante a um domingo.