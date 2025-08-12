Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

15 de agosto é feriado em Fortaleza: saiba o que abre e fecha

15 de agosto é feriado em Fortaleza: saiba o que abre e o que fecha

Na Capital, alguns serviços terão seus horários alterados devido ao feriado. Veja como ficam farmácias, comércio, transporte público, shoppings e mais
Nesta sexta-feira, 15 de agosto, é celebrado o Dia de Nossa Senhora da Assunção, feriado municipal em Fortaleza referente à padroeira da Capital desde os tempos coloniais.

Na data, milhares de fiéis prestam homenagens à padroeira, reafirmando a fé católica como parte da identidade cultural da cidade

Em Fortaleza, alguns serviços terão funcionamento alterado. Veja como ficam os horários durante o feriado de 15 de agosto na Cidade.

Dia de N. Sr.ᵃ da Assunção: abre e fecha no comércio em Fortaleza

Lojas do centro e de rua

A abertura do comércio na Capital será facultativa, ficando a critério de cada loja, conforme informou o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista (Sindilojas).

A data é o quinto dos dez feriados previstos na Convenção Coletiva de Trabalho de 2025/2026.

Bares e restaurantes

No dia 15 e agosto, os bares e os restaurantes de Fortaleza devem funcionar conforme cada estabelecimento.

Farmácias

Em razão de ser considerada uma atividade essencial, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.

Lembrando que os estabelecimentos devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários e conforme escala e programação de cada estabelecimento.

Postos de combustíveis

Os postos de combustíveis funcionarão normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE).

Supermercados

Todos os supermercados da capital cearense e região metropolitana estarão com seus funcionamentos plenamente normais durante o feriado de Dia de Nossa Senhora de Assunção, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias e confeitarias

As padarias e confeitarias podem funcionar normalmente neste feriado de 15 de agosto, conforme o Sindicato dos Trabalhadores de Panificação, Confeitaria e Massas do Ceará (Sindipan).

O funcionário que trabalhar deve receber o pagamento em dobro ou uma folga compensação.

Casas Lotéricas

As casas lotéricas funcionam em horário alterado dependendo do proprietário do estabelecimento na sexta-feira, 15, segundo o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares no Ceará.

Correios

Agências fechadas na sexta-feira, voltando às atividades no sábado, 16, das 8h às 12h.

Transporte coletivo: como ficam os ônibus no feriado

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informa que, em virtude do feriado de Nossa Senhora de Assunção, no dia 15 de agosto, sexta-feira, a frota de ônibus será programada semelhante a um domingo.

Para a realização da Caminhada com Maria, procissão tradicional da Cidade, haverá o reforço das linhas:

  • 027 – Siqueira / Aeroporto / Papicu
  • 030 - Siqueira / 13 de Maio / Papicu

Além do acréscimo de 31 veículos reservas para atender à demanda de passageiros durante o evento religioso. A frota reserva será distribuída da seguinte forma entre os terminais:

  • Papicu - 2 ônibus reserva
  • Messejana - 2 ônibus reserva
  • Parangaba - 7 ônibus reserva
  • Siqueira - 8 ônibus reserva
  • Antônio Bezerra - 12 ônibus reserva

Os veículos reservas estarão disponíveis entre 6h e 23h, com exceção dos ônibus do Terminal Siqueira, que começam a operar a partir das 5h da manhã até às 23h.

Não haverá atendimento na sede da Etufor na sede e nos postos descentralizados da empresa.

N. Sr.ᵃ da Assunção: o que abre e fecha nos shoppings de Fortaleza

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Horários de funcionamento dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy no feriado de Nossa Senhora da Assunção (19/06):

Funcionamento geral

  • RioMar Fortaleza: 10h às 22h
  • RioMar Kennedy: 10h às 22h

Academias

  • Funcionamento em horário reduzido (7h às 17h)

Órgãos públicos dentro dos shoppings

  • Fechados (Correios, Detran, Casa do Cidadão, etc.)

Shopping Giga Mall

No feriado de Nossa Senhora da Assunção, nesta sexta-feira, 15 de agosto, o Shopping Giga Mall funcionará normalmente, das 9h às 19h.

Sopping Iguatemi

Confira o horário de funcionamento do Iguatemi Bosque nesta quinta-feira (19/06), feriado de Nossa Senhora da Assunção:

  • Lojas e quiosques: 10h às 22h
  • Praças, lojas e quiosques de alimentação: 10h às 22h
  • Restaurantes: 11h30 às 22h
  • Cinema: 13h às 22h
  • Supermercados: 07h às 22h
  • Spine Sports: 06h às 22h
  • Cobasi: 09h às 21h
  • Laboratório Emílio: 07h às 17h
  • CLDO: 08h às 22h
  • Lotérica: 10h às 18h
  • Correios: Fechado
  • Polícia Federal: Fechado
  • Detran: Fechado
  • Casa do Cidadão: Fechado

Grand Shopping

O Grand Shopping Messejana funcionará normalmente durante o feriado de Nossa Senhora da Assunção, nesta quinta-feira, 19. As lojas, quiosques e praça de alimentação irão operar em horário habitual, das 10h às 22h. O cinema também manterá suas sessões conforme a programação prevista para o dia.

Já as agências bancárias do Itaú e da Caixa Econômica Federal estarão fechadas. A academia Smart Fit funcionará em horário especial, das 8h às 17h.

O Grand Shopping reforça que segue à disposição dos clientes para proporcionar lazer, serviços e conveniência durante o feriado.

  • Lojas e Quiosques: funcionamento normal, das 10h às 22h
  • Praça de Alimentação: funcionamento normal, das 10h às 22h
  • Cinema: funcionamento normal, de acordo com a programação de sessões
  • Bancos (Itaú e Caixa Econômica): fechados
  • Academia Smart Fit: funcionamento das 8h às 17h

Shopping Parangaba

O Shopping Parangaba, do grupo Allos, uma das maiores administradoras de shoppings do Brasil, funcionará normalmente nesta sexta-feira, 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da Assunção.

Lojas e quiosques estarão abertos das 10h às 22h, assim como a praça de alimentação e opções de lazer, incluindo Studio Games, Clubinho do Mar, Aero Jump e Fazendinha Chico Bento.

A academia Selfit funcionará das 8h às 18h, e as clínicas Seu Doutor e São Bento atenderão conforme agendamento. O cinema UCI seguirá sua programação normal. Vapt Vupt, loja Cagece e lotérica estarão fechados.

  • Lojas/Quiosques: 10h–22h
  • Praça de Alimentação: 10h–22h
  • Clínicas: por agendamento
  • Selfit: 8h–18h
  • Lotérica/Cagece: Fechadas
  • Lazer (Studio Games, Clubinho, Aero Jump): 10h–22h
  • Game Station: 12h–22h
  • Vapt Vupt: Fechado
  • Cinema UCI: Normal

Centro Fashion

O Centro Fashion Fortaleza informa que funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Assunção, nesta sexta-feira, 15 de agosto. O horário de funcionamento será das 9h às 19h, com todas as lojas e setores operando regularmente.

Shopping Benfica

O Shopping Benfica informa que funcionará normalmente nesta sexta-feira, 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora da Assunção, com todas as lojas, quiosques, praça de alimentação e serviços operando nos horários habituais.

  • Lojas e Quiosques: 10h às 22h
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h
  • Cinemas: Consulte a programação atualizada em www.cinemasbenfica.com.br
  • Mercadinho São Luiz: 07h às 22h
  • Farmácia Pague Menos: 10h às 22h

Os seguintes serviços estarão fechados:

  • Lotérica Prêmio Extra
  • Caixa Econômica
  • Cagece
  • Casa do Cidadão
  • CCI
  • DETRAN

North Shopping Maracanaú

  • Lojas, quiosques e alimentação: 10h às 22h
  • Sky Fit: 8h às 18h
  • Cinema: De acordo com a programação
  • Caixa Econômica: Fechado
  • Casa do Cidadão: Fechado
  • Detran: Fechado

North Shopping Jóquei

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Green Life (Arena): 6h às 22h
  • Green Life (Academia): 8h às 16h
  • Unigrande, CCI e Lotéricas: Fechados
  • Clínica Santamed: 7h às 20h
  • Vaccinart: 9h às 21h

Quintal do Jóquei

  • Carneiro do Ordones: 11h às 0h
  • Frutbiss: 12h às 0h
  • Parque do Jóquei: 16h às 22h

Via Sul Shopping

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema: De acordo com a programação
  • Caixa: Fechado
  • Clínica SIM: Fechada
  • Bilheteria Theatro Via Sul: 12h às 18h
  • Academia Selfit: 8h às 18h

North Shopping Fortaleza

  • Lojas, quiosques, alimentação e lazer: 10h às 22h
  • Cinema: De acordo com a programação
  • Quintal do Nortão: 11h às 23h
  • Parque da Zoe: 15h às 23h
  • Smart Fit: 8h às 17h



