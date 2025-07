Cinco veículos colidem na BR-116, em Fortaleza, e dois condutores ficam feridos

Dois veículos de passeio, duas motocicletas e um caminhão sofrem sinistro no quilômetro 3 da BR-116, na manhã desta quinta-feira, 17. Os motociclistas apresentaram ferimentos leves

Uma colisão do tipo engavetamento envolvendo dois veículos de passeio, duas motocicletas e um caminhão aconteceu no quilômetro 3 da BR-116, sentido Sertão-Praia, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 17.

O sinistro resultou em ferimentos leves para os ocupantes das motocicletas. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Frotinha de Messejana.