Acidentes de trânsito fatais crescem 17% em Fortaleza e 80% das vítimas são homens

Um levantamento realizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) revelou que 184 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Fortaleza, somente em 2024. O número representa um aumento de 17% em relação a 2023, ano em que foram registrados 157 óbitos. Com o objetivo de alertar sobre os riscos causados pelo excesso de velocidade no trânsito, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da AMC, lançou, na manhã desta sexta-feira, 2, a campanha Maio Amarelo.

Ainda em relação ao perfil das vítimas, pessoas do sexo masculino representam 80% dos óbitos. A faixa etária mais afetada é a de 30 a 59 anos, correspondendo a 56% dos casos, seguida por pessoas com 18 a 29 anos (21%), acima de 60 anos (19%) e até 17 anos (4%). Entre 2023 e 2024, houve aumento de 33% no número de mortes entre os usuários de motocicletas. Para pedestres e ciclistas, houve estabilidade. Trabalhando como motorista de aplicativo há dois anos, José Vagner, 30, acredita que a redução de velocidade máxima nas vias da cidade aumentou a sensação de segurança no trânsito. "É bom pela segurança, tanto minha como do cliente. A gente tem que dirigir pela vida da gente e pela vida dos outros", afirma. De acordo com o gerente de Operações e Fiscalizações da AMC, André Luís, os acidentes costumam acontecer já nas proximidades das casas das vítimas, momento em que os condutores costumam relaxar e reduzir sua atenção.

“Quando você reduz a velocidade, adequa a velocidade, o usuário tem mais condições de reagir a qualquer situação. O tempo de reação dele é melhorado. Você também diminui a ocorrência e a gravidade dos sinistros; aumenta também o campo de visão quando você tá no trânsito. Então, tem uma série de benefícios que faz com que essa política seja uma das mais fortes e evidentes para combater a mortalidade”, explica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a velocidade excessiva contribui para cerca de um terço de todas as mortes que ocorrem no trânsito em países de alta renda e metade delas em países de baixa e média renda. Ao longo de maio, estão previstas intervenções como campanhas de sensibilização em faixas de pedestres, reforço da operação Lei Seca, palestras educativas em escolas, distribuição de materiais informativos e ações nas redes sociais. O objetivo, segundo a AMC, é criar uma cultura de respeito e responsabilidade nas vias, preservando vidas.

Em Fortaleza, 85 vias tiveram a velocidade readequada de 60 para 50 km/h, conforme a AMC. De acordo com o órgão, a mudança contou com um período educativo, garantindo a adaptação dos condutores à regulamentação. De acordo com dados da Autarquia, houve uma redução de 68,1% na média de acidentes com mortes em ruas e avenidas de Fortaleza que tiveram a readequação de velocidade máxima para 50 km/h. O estudo teve como base 16 vias cuja mudança foi implementada há mais de um ano.