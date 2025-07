Colisões com postes deixam mais de 300 mil imóveis sem energia no Ceará nos primeiros meses de 2025 / Crédito: Reprodução/Enel

Entre janeiro e maio de 2025, mais de 300 mil residências no Ceará sofreram interrupções no fornecimento de energia elétrica devido a acidentes de trânsito envolvendo veículos que colidiram com postes da rede de distribuição. Segundo levantamento da Enel Distribuição Ceará, 396 batidas foram registradas no período, o que representa uma média de 2,6 ocorrências por dia no Estado.

Os casos acarretaram danos significativos à infraestrutura elétrica, como a quebra de postes, afetando diretamente o serviço prestado à população. As cidades com maior número de registros são: Fortaleza,

Aquiraz,

Acopiara,

Caucaia e

Acaraú. LEIA TAMBÉM | Fortaleza recebe corrida gratuita MOV Enel neste domingo, 20 O levantamento evidencia que os meses mais críticos foram janeiro (97 ocorrências) e abril (84). A empresa também informou que os números dizem respeito exclusivamente a acidentes que resultaram em danos à rede elétrica, excluindo postes de iluminação pública ou de telecomunicações. Impactos regionais De acordo com a Enel a região Norte do Ceará concentrou 132 colisões, afetando cerca de 66 mil imóveis. Já no Sul do Estado, foram contabilizadas 111 ocorrências, que causaram a interrupção do fornecimento de energia para mais de 124 mil unidades consumidoras.

Em comparação, o ano de 2024 registrou um total de 1.112 colisões contra postes no Estado, afetando mais de meio milhão de clientes ao longo dos 12 meses. A distribuidora ressalta que, embora conte com tecnologias de operação remota capazes de isolar trechos danificados e reduzir o número de consumidores afetados, a substituição de postes e a reconstrução da rede podem demandar horas, mantendo alguns clientes temporariamente sem energia. Condutores devem arcar com prejuízos A Enel informa que os custos com a substituição de equipamentos danificados nessas situações são de responsabilidade do motorista ou do proprietário do veículo envolvido na colisão.