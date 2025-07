Prefeitura inicia ações para reabrir a Santa Casa de Fortaleza

Com o intuito de reabrir 274 leitos, ativar nove salas cirúrgicas e retomar os serviços oncológicos, a Prefeitura de Fortaleza iniciou na quarta-feira, 16, as ações para reabrir a Santa Casa de Misericórdia , localizada no Centro da capital cearense.

A intervenção temporária na Santa Casa foi publicada no Diário Oficial do Município por meio do decreto nº 16.335 de 15 de julho de 2025. As informações também foram divulgadas na rede social da secretária de Saúde da Prefeitura de Fortaleza, Riane Azevedo.

Segundo ela, a gestão municipal mantém diálogo com a direção da Santa Casa, e na quarta-feira, 16, iniciaram uma “atuação ainda mais próxima, com foco em quatro frentes”:

gestão administrativa,



jurídico-financeira,



assistência clínica e



estrutura física.



“Iremos reestruturar a unidade e ampliar o atendimento à população”, escreveu Riane Azevedo na publicação.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) assume, de forma temporária, a gestão da Santa Casa por um período de 180 dias, que podem ser prorrogados ou cessados antes de sua finalização, caso seja necessário.