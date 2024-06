Fortaleza registrou mais de 11 mil acidentes de trânsito em 2023

Fortaleza registrou 11.338 acidentes de trânsito em 2023. Número é 4% maior ao identificado em 2022, quando foram observados 10.901 sinistros desse porte. Levantamento foi feito pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) e consta no Relatório Anual de Segurança Viária, lançado em maio recente.

Conforme documento, entre as ocorrências 153 foram fatais, ocasionando na morte de 157 pessoas. No ano passado o índice de sinistros que levaram a óbito foi de 150, o que mostra um aumento de 2%.

Já em relação aos acidentes com indivíduos lesionados, foram 10.637 identificados neste ano contra 10.114 no ano passado, um crescimento de 5%. No geral, dados divulgados no levantamento indicam uma média de uma morte a cada 68 sinistros com vítimas registrados.