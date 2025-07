Revólver e sete granadas são apreendidos com homem no Vicente Pinzón

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Conforme a Polícia Militar do Ceará (PMCE), uma equipe do Batalhão de Comando Tático Motorizado (Cotam) realizava patrulhamento na rua Paulo Aguiar quando, por volta das 23h22, avistou o suspeito.

Um homem foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira, 15, no bairro Vicente Pinzón , em Fortaleza , suspeito de estar em posse de um revólver calibre 38 e sete granadas de uso defensivo do Exército Brasileiro. Ernandes Gomes Duarte, de 21 anos, foi apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

"Com os artefatos explosivos, o esquadrão antibomba do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado, realizando a análise técnica dos itens", divulgou a PMCE.

No local, além do revólver e das granadas, foram apreendidas 34 munições calibre .38, 37 munições 9mm, 50 munições calibre .380, 25 munições calibre .40, um carregador de 9mm, assim como 20 gramas de maconha e sete celulares.

"Assim, entendo que diante da demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do flagranteado, pois o contexto da prática criminosa a ele imputada (mantinha, sob sua posse e guarda, droga ilícita para fins de comercialização, além de granadas, arma de fogo, acessório de arma de fogo e munições de calibres diversos) e a provável reiteração delitiva destacam sua periculosidade social, circunstâncias aptas, repita-se, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública", afirmou na decisão a juíza Adriana da Cruz Dantas.

Consta ainda na decisão da audiência de custódia que o autuado descreveu ter sido agredido pelos policiais militares no momento da prisão.

A magistrada, porém, entendeu não os requisitos mínimos para autuá-lo pelo crime de integrar organização criminosa. Ela afirmou não haver elementos suficientes que permitam aferir se ele, de fato, integrava o CV, assim como não foi descrita qual seria a função exercida pelo suspeito dentro do grupo.

Conflito entre facções no Vicente Pinzón



Como O POVO vem mostrando desde o começo do mês, o bairro Vicente Pinzón vem passando por um confronto entre as facções criminosas Comando Vermelho e Guardiões do Estado (GDE).

Inúmeros tiroteios já ocorreram na região, assim como, pelo menos, cinco pessoas foram mortas somente neste mês de julho, outras três foram baleadas e ainda houve o caso de um homem que foi mantido sob cárcere no chamado “Tribunal do Crime”.

Desde então, o bairro passou a receber um reforço no policiamento, como revelou nessa terça o governador Elmano de Freitas (PT) em entrevista ao O POVO.