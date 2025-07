Chefe de grupo criminoso é preso suspeito de ataques a provedores de internet no Pirambu

Até o momento, 78 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento nos crimes durante a operação, iniciada em março deste ano após série de ataques a empresas de internet em Fortaleza e demais cidades do interior do Estado.

Um chefe de um grupo criminoso foi preso, na manhã desta quinta-feira, 17, suspeito de ataques a provedores de internet no bairro Pirambu, em Fortaleza . A captura aconteceu durante mais uma fase da Operação Strike, da Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Leia Mais | Operação prende 15 donos de provedoras de internet ligados ao CV no Grande Pirambu

A Polícia Civil também informou sobre a prisão de mais dois suspeitos envolvidos em um triplo homicídio registrado no último dia 9, no Jangurussu. Quatro pessoas foram baleadas em um ataque criminoso registrado no final da tarde na Quadra 4 do residencial José Euclides.

No caso, três homens morreram e uma criança de três anos foi socorrida em estado grave a uma unidade hospitalar. Demais informações sobre as capturas serão reveladas em coletiva de imprensa, às 11 horas, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).