Primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos de Fortaleza será inaugurada em setembro

A divulgação foi feita durante o lançamento do Plano Fortaleza Inclusiva , que tem como objetivo o enfrentamento das vulnerabilidades sociais da Capital, no Paço Municipal nesta segunda-feira, 14.

Segundo a Prefeitura, o Plano é dividido em oito programas estratégicos e intersetoriais: Fortaleza Sem Fome, Fortaleza para Todas as Idades, Superação da Situação de Rua, Atenção às Pessoas com Deficiência, Infância Viva Fortaleza, Atenção à Saúde Mental, Autonomia Econômica e Sustentabilidade e Justiça Climática.

Um novo Centro-Dia para pessoas idosas também tem previsão de entrega para a mesma data. A unidade, voltada ao atendimento especializado do público idoso, deverá ser instalada também no Conjunto Palmeiras.

Segundo a prefeitura, o programa Fortaleza para Todas as Idades visa a promoção do cuidado e da proteção social das pessoas idosas por meio de ações de acolhimento, oferta de serviços e estruturas adaptadas para atender as necessidades.

De acordo com a gestão municipal, o serviço irá ampliar as unidades de centros-dias, espaços de atendimento especializado para pessoas idosas, e expandir as equipes de atenção domiciliar com especialistas na saúde da pessoa da terceira idade.

Além disso, o programa contemplará a criação dos núcleos de atendimento à pessoa mais velha vítima de violência.