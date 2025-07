Guineenses acessam serviços da embaixada em ação consular itinerante em Fortaleza

FORTALEZA-CE, BRASIL,13.07.2025: Ação itinerante da embaixada da Guiné Bissau no Ceará. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ceará recebeu neste sábado e domingo, 12 e 13, uma ação itinerante da Embaixada da Guiné-Bissau no Brasil. A iniciativa, realizada na Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih), no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, contemplou a emissão de documentos consulares para cidadãos guineenses residentes no Estado. Durante os dois dias, foram ofertados serviços como emissão e renovação de passaportes, coleta de biometria, emissão do Cartão Consular (ou Inscrição Consular), certidão narrativa completa e declaração de antecedentes criminais do país de origem.

LEIA MAIS | Imigrantes no Ceará: 'impérios' construídos e sonho com o futuro

A presença da embaixada no Estado representa uma alternativa importante para centenas de guineenses que, de outra forma, precisariam se deslocar até Brasília, onde está localizada a única embaixada do país no Brasil. Segundo Besna Insique, técnico consular da Embaixada da Guiné-Bissau no Brasil, a decisão de realizar ações itinerantes parte do acompanhamento das dificuldades enfrentadas pela comunidade. “Em vez de a pessoa arcar com despesas de passagem e permanência, buscamos oferecer o serviço aqui mesmo. A ideia é ajudar a comunidade a diminuir os custos que, de outra forma, seriam inviáveis para muitos.”

Serviço diminui custos para comunidade migrante em Fortaleza Moisés Monteiro, 33 anos, guineense residente no Brasil desde 2017, foi um dos atendidos pela ação itinerante na manhã deste domingo, 13. Morando no Ceará há quase nove anos, Moisés atualmente trabalha e faz um curso de técnico em Enfermagem. “Meu visto já venceu, acho que tem dois anos. Então preciso renovar. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã.” FORTALEZA-CE, BRASIL,13.07.2025: Moises Monteiro, modelo. Ação itinerante da embaixada da Guiné Bissau no Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,13.07.2025: Moises Monteiro, modelo. Ação itinerante da embaixada da Guiné Bissau no Ceará. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

Ele compartilha a dificuldade enfrentada pela comunidade migrante ao tentar regularizar a documentação e destaca a importância da ação para garantir a permanência legal no País. “A maioria do pessoal que está aqui custa muito para viajar para onde fica a embaixada de Guiné Bissau no Brasil. Tem que pegar avião, ônibus… tirando o custo também, gasta energia. Então isso facilita para a gente.” Outra participante da ação foi Dionísia Franklin, 35 anos. Residente em Fortaleza desde 2019, ela veio ao Brasil para morar com o marido, que já estava no País há mais de uma década como estudante. Durante a ação, ela buscava informações sobre seu passaporte. “Tentei fazer a renovação no ano passado. Dei entrada na renovação com meu marido, mas o meu foi indeferido. Tentei novamente e ainda não chegou até agora. Só que me avisaram que, para esta ação, vieram alguns passaportes solicitados no ano passado. Quero ver se vai ter o meu”, explicou.