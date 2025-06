Audiência debate aumento de vagas e interiorização de instituições de acolhimento para idosos no Ceará

Para discutir a necessidade de aumento do número de vagas e a expansão para o Interior, será realizada audiência pública na próxima quarta-feira, 2, no auditório da Escola Superior do Ministério Público do Ceará (MPCE), na Capital.

O debate, segundo o MPCE, deve considerar o movimento de pessoas idosas em situação de situação de vulnerabilidade que precisam ser deslocadas do interior para Fortaleza, com consequente rompimento de laços sociais.

A audiência deve contar com representantes da Secretaria da Proteção Social do Estado, da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, dos Conselhos Estadual e Municipal da Pessoa Idosa, do Conselho Regional de Serviço Social, além de integrantes de órgãos da rede de proteção.

Cidades no interior do Ceará tem aumento no número de idosos

De acordo com o Censo Demográfico de 2022, o Ceará tem 912.559 pessoas com 65 anos ou mais. O número representa um aumento de 42% de pessoas nessa faixa etária, se comparada às 642.736 registradas em 2020.

Tanto no cenário local quanto nacional, está sendo observado o envelhecimento das populações. No Estado, as cidades de São João do Jaguaribe (18,5%), na região do Baixo Jaguaribe, e o Cedro (15,3%), na região do Iguatu, são as que mais predominam esse contingente populacional.