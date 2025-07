Homem é morto a tiros no bairro José Walter, em Fortaleza; suspeito é preso

Um homem de 27 anos foi morto a tiros em via pública na tarde deste sábado, 12, no bairro José Walter, em Fortaleza . O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38, um cabo de madeira e seis cartuchos. Após a prisão, o suspeito de 23 anos foi conduzido para o 13º Distrito Policial (DP), unidade plantonista da PCCE, onde foi autuado por homicídio doloso, quando há intenção de matar.

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do caso. A investigação está a cargo da 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).