Trilha urbana no Mucuripe conta a história de Fortaleza

Projeto, que faz parte das atividades do Acervo Mucuripe e já é conhecido na Cidade, foi incorporado à programação oficial do Festival Bora

Procurando espaço entre os fiéis que acompanhavam a missa das 8h da manhã, o grupo olhava um mapa enquanto outro abastecia garrafas d'água, na preparação para as duas horas de caminhada pelas ruas do Mucuripe.

Na praça Nossa Senhora da Saúde, no coração do Grande Mucuripe, um grupo de pessoas se reuniu no começo da manhã deste domingo, 13, para conhecer a fundo a história de um dos mais tradicionais bairros de Fortaleza .

"Geralmente nossos percursos acontecem de segunda a sábado. Com a inclusão da trilha na programação do Festival Bora, é a primeira vez que fazemos essa atividade em um domingo, e vamos observar uma movimentação diferente, as pessoas em casa, acordando mais tarde e em outra dinâmica", explicou Diêgo.

A trilha urbana, que desde 2017 faz partes das atividades do Acervo Mucuripe , é guiada por Diêgo di Paula e visa preservar a memória coletiva das comunidades que fazem parte do Grande Mucuripe.

De acordo com a Secultfor, a programação ampla e com uma diversidade de linguagens artísticas foi pensada justamente para alcançar diferentes territórios da Cidade.

No trajeto de cerca de duas horas, o grupo percorreu ruas históricas do Grande Mucuripe enquanto discutia sobre acesso à cidade, políticas públicas, urbanismo, cultura e memória .

Até 2022, o terreno contava apenas com uma cerca, e os moradores podiam aproveitar as frutas abundantes da estação.

Mas, com o trabalho do Acervo Mucuripe e a articulação entre lideranças comunitárias, a vida e a memória da região continuam a prosperar.

É o que relata dona Evani, 65, pintora, artista e uma das guardiãs do Beco dos Cará. A viela resguardada por um portão guarda a memória do bairro e dos mestres jangadeiros que lá moravam. Um deles, avô de Evani, está eternizado na parede de sua casa.

FORTALEZA-CE, BRASIL,13.07.2025: Trilha urbana pelo Mucuripe - Festival Bora. (Fotos: Fabio Lima) Crédito: FÁBIO LIMA

Ele foi um dos pioneiros do bairro, e quem primeiro teve a ideia de abrir um caminho no meio do terreno para dar passagem aos vizinhos e aos estudantes de uma escola que fica nas imediações do Beco.

Dona Evani se orgulha da frase gravada em sua parede: "nossa vida, nossas histórias".

"Me incomoda quando dizem que moramos em uma favela, com aquele tom de desprezo. Aqui é uma passarela, é um caminho que foi aberto pelos nossos avós e hoje todo mundo pode caminhar", relatou.

"Eu me sinto muito honrada de vocês entrarem aqui. Agora todos vocês fazem parte dessa história, parte dessa comunidade e vão explicar para os outros, onde quer que vocês forem, que aqui nós vivemos de uma forma honesta, exercendo nossa cidadania", concluiu entre aplausos do grupo.

O mestre Raimundo, jangadeiro que viajou a Buenos Aires em busca de reconhecimento de direitos trabalhistas para os pescadores, tem um mural em sua homenagem no Grande Mucuripe Crédito: Mateus Mota / O POVO+

A trilha encerrou perto do campo do Terra & Mar, onde a historiadora Ianna Uchôa, do Acervo Mucuripe, explicou sobre a luta dos jangadeiros em busca de direitos trabalhistas, em especial do Mestre Raimundo, homenageado com um mural.

Para ela, o legado desses homens e mulheres está diretamente associado à história e memória do Grande Mucuripe.

"Esses espaços da cidade, intencionalmente não vistos, precisam ser preservados. Estamos aqui para dizer que existimos, temos histórias e potência enquanto sujeitos e artistas", concluiu Ianna.

Trilha Urbana pelo Grande Mucuripe

Informações sobre novas datas da trilha podem ser encontradas nas redes sociais do Acervo Mucuripe, idealizado por Diêgo Di Paula.