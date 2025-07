Homem é morto a tiros em via pública no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

Imagem meramente ilustrativa. Homem foi morto a tiros na madruada deste domingo, 13, em Fortaleza / Crédito: Divulgação/PMCE

Um homem de 24 anos foi morto a tiros em uma via pública na madrugada deste domingo, 13, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Ninguém foi preso até o momento. Conforme informações policiais, a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo. No local onde o crime aconteceu, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios para auxiliar na investigação do crime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia Mais | Skatista de 15 anos foi morto pelo "Tribunal do Crime" da GDE em Fortaleza Ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a investigação está a cargo da 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Ainda não há informações da motivação do crime. Tiroteio em rua do bairro Vicente Pinzón é registrado um dia antes do crime Um tiroteio em uma via do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foi registrado na madrugada deste sábado, 12. Imagens de uma câmera de segurança mostraram, pelo menos, três homens efetuando disparos de arma de fogo após ouvir outros tiros no local. Os suspeitos efetuaram, pelo menos, 30 tiros na região, segundo as imagens. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que equipes foram acionadas para ocorrências de disparos de arma de fogo nas ruas Vista Para O Mar, Paulo Águiar e comunidade Lagoa do Coração.

O POVO revelou, anteriormente, que a região vem passando, nessa semana, por diversos conflitos entre facções criminosas que atuam na localidade, gerando mortes e tiroteios. Entre a segunda-feira, 7, e terça-feira, 8, quatro pessoas foram baleadas no bairro Vicente Pinzón. Uma das pessoas atingidas morreu. Leia Mais | Polícia salvou homem de "Tribunal do Crime" no Vicente Pinzón

Em um desses confrontos, um homem de 29 anos foi assassinado na rua Aristides Barcelos, em uma comunidade conhecida como Invasão.