Mulher é assassinada a facadas pelo ex-companheiro no bairro Serrinha, em Fortaleza

Suspeito do crime foi preso na madrugada deste domingo, 13, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Sobe para 12 o número de mulheres vítimas de feminicídio mortas a facadas

O homem de 61 anos foi conduzido à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) , onde foi autuado pelo crime de feminicídio. O motivo da ação criminosa não foi revelado.

Uma mulher de 52 anos foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro na noite desse sábado, 12, no bairro Serrinha, em Fortaleza . O suspeito foi localizado e preso em flagrante na madrugada deste domingo, 13, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que um inquérito foi instaurado no DHPP e será transferido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

A vítima é a 12ª mulher vítima de feminicídio com uso de arma branca neste ano no Ceará. Na madrugada deste sábado, 12, uma mulher de 28 anos foi morta a facadas no município de Bela Cruz, a 231,46 quilômetros de Fortaleza.