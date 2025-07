DJ é denunciado por tentativa de homicídio após esfaquear produtor em boate de Fortaleza

Imagem ilustrativa: Suspeito foi preso após o crime / Crédito: Reprodução/MPCE

DJ identificado como Daniel Fernandes Bezerra de Menezes, conhecido como ‘Dj Formiga’, foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por tentativa de homicídio. Ele foi preso no domingo, 6, após esfaquear o produtor cultural José Maurílio Araújo Fernandes. O caso aconteceu em uma boate localizada na José Avelino, no Centro de Fortaleza. Conforme a denúncia do MPCE, a qual O POVO teve acesso e oferecida à Justiça Estadual, na sexta-feira, 11, Daniel lesionou a vítima com um canivete após uma discussão entre os dois. Depois de desferir os golpes, o suspeito foi contido por frequentadores e seguranças da boate, até a chegada da Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

No documento, foi revelado ainda que o réu saiu da boate e tentou se desfazer do canivete o jogando em um bueiro e tentou chamar uma corrida por aplicativo, mas foi contido. O canivete utilizado no crime foi localizado e apreendido. Segundo denúncia do Ministério Público, o réu surpreendeu a vítima com um canivete, agindo de forma desproporcional ao desentendimento que aconteceu entre os dois. O MP destacou que o porte do objeto era proibido no interior da boate e que o acusado teria burlado a revista pessoal para conseguir entrar no local armado. O órgão ministerial afirmou que a motivação do crime foi fútil, decorrente de desentendimentos e discussões banais, o que evidencia a desproporcionalidade da conduta do réu.