Prefeitura lança Plano Fortaleza Inclusiva para combater desigualdades sociais

O anúncio do Plano foi feito nesta segunda-feira, 14, no Paço Municipal, localizado no Centro.

A primeira-dama, Cristiane Leitão, destacou que as ações do plano serão realizadas por meio de integração entre as secretarias municipais. “A ideia é pensar estrategicamente em cada secretaria, com cada uma assumindo um papel claro e estruturado dentro do plano”, explicou.

Durante o lançamento do Fortaleza Inclusiva, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou a meta de transformar estruturalmente a capital cearense. “A partir deste mês, queremos lançar todos esses projetos. Quero que Fortaleza deixe de ser conhecida apenas como o maior PIB do Nordeste e passe a ser a cidade menos desigual do Nordeste”, afirmou o gestor.

O plano é estruturado em oito programas. Entre as principais ações previstas estão o lançamento da primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) em Fortaleza , a criação de um novo Centro-Dia, além da oferta de oportunidades de moradia e inserção no mercado de trabalho.

A primeira Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do município deve ser inaugurada em setembro de 2025. O equipamento será implantado no bairro Conjunto Palmeiras, mesma região que receberá também um novo Centro-Dia voltado ao atendimento da população idosa.

A Prefeitura anunciou a ampliação de 60% nas vagas do programa de aluguel social. A gestão também informou que está firmando novas parcerias com o Governo Federal, com previsão de criação de mais mil vagas a partir de setembro.

“Além da infraestrutura, há um reforço na equipe de profissionais. Vamos convocar 260 novos profissionais da atenção psicossocial. Essa convocação acontece agora no fim de julho.Também iremos chamar cerca de 800 novos profissionais, da Fajifor, do IJF e também de organizações sociais”, disse o prefeito.

A previsão da gestão é reformar cerca de 100 dos 134 postos de saúde do município, além das seis UPAs e todos os 16 CAPS, com a criação de um novo CAPS Infantil 24h no bairro no Centro.

As ações também incluem o fortalecimento de iniciativas voltadas à população com transtornos mentais e uso abusivo de álcool e outras drogas

Infância Viva Fortaleza

Durante o evento, também foi divulgada a data de reinauguração da Cidade da Criança, que será no próximo dia 27 de julho. “Nós vamos entregar a Cidade da Criança totalmente reformada, com um conceito completamente novo, para acolher nossas crianças de forma mais adequada”, afirmou Evandro. O equipamento reunirá atividades lúdicas, pedagógicas e culturais em meio à natureza.

Fortaleza Sem Fome

O programa deve ser lançado oficialmente no dia 4 de agosto, em parceria com o Governo do Estado, dentro do Ceará Sem Fome. A iniciativa tem como objetivo combater a insegurança alimentar, com a previsão de distribuição de 90 mil sopas por mês para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Também devem ser inauguradas cozinhas solidárias, além de um restaurante popular.

Atenção a Pessoas com Deficiência

A prefeitura anunciou que o Centro de Diagnóstico Girassol, no bairro Edson Queiroz, será inaugurado no dia 11 de agosto. O local será responsável por realizar avaliações iniciais e encaminhar os pacientes com necessidades específicas para as unidades do Espaço Girassol nas regionais, onde receberão o tratamento adequado.

O primeiro Espaço Girassol começa a funcionar no dia 18 de agosto, na Policlínica Dr. José Eloy da Costa Filho, no Bonsucesso.

Autonomia Econômica

O programa tem como base a oferta de cursos de qualificação profissional gratuitos para ampliar as chances de entrada no mercado de trabalho. O conteúdo é voltado à prática culinária e ao empreendedorismo.

As turmas serão formadas por ordem de inscrição. Segundo a gestão, no próximo dia 28 de julho já deve ser lançado um curso voltado à capacitação em gastronomia. As inscrições já estão abertas no site do programa.

Até dezembro de 2025, a previsão é de que 373 turmas sejam distribuídas pelas 12 regionais da capital, com a meta de capacitar 7.460 pessoas.

Sustentabilidade e Justiça Climática

Um dos projetos a ser implementado é o Rotas da Infância, que visa incentivar o uso de modais verdes, como bicicletas e caminhadas, além de conectar pessoas a espaços de lazer arborizados. O lançamento oficial será no dia 17 de julho.

A primeira rota será implantada no entorno da Escola Municipal Alba Frota, no Centro, beneficiando 1.075 alunos e conduzindo-os até a Cidade da Criança. As obras terão início no dia 15 de julho de 2025. Além das rotas, a ação prevê a entrega e reforma de microparques em Fortaleza.