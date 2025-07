Retomada após 2 anos, obra de areninha na Paupina deve ser entregue até novembro

Ordem de serviço para a retomada da intervenção foi assinada neste sábado, 12; moradores cobram melhorias também no entorno da praça esportiva

A construção da Areninha do Copacabana, equipamento esportivo no bairro Paupina, em Fortaleza , foi retomada durante este fim de semana. Após dois anos paralisada, a reforma teve ordem de serviço neste sábado, 12, e deve ser concluída até novembro.

O prazo foi informado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), durante a solenidade de assinatura da ordem de serviço. De acordo com o gestor, o objetivo do novo equipamento é oferecer não apenas um equipamento para a prática de esportes, mas também um local de convivência entre os moradores do bairro.

“Tenho certeza que onde nós fazemos, a areninha melhora a convivência comunitária, o espaço de lazer, o encontro das famílias, o tempo que as crianças se ocupam praticando esporte, as pessoas também de idade… É um momento importante para a comunidade, para ela saber que aqui vai ter um equipamento e que ela vai poder aqui se encontrar, praticar esporte e isso é muito importante para a saúde do nosso povo”, pontua Elmano.

Antes chamado “Campo do Copacabana”, o espaço era um campo de futebol, comumente utilizado por moradores da Paupina e bairros vizinhos. O projeto para que o campo se transformasse em uma areninha começou em 2021, com obras iniciadas pelo Governo do Estado.

Elmano afirma que obras foram interrompidas no ano de 2022 devido à divergências políticas com a gestão do então prefeito José Sarto (PDT).