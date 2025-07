Elmano assina segunda etapa de urbanização da comunidade do Dendê

A segunda etapa da urbanização da comunidade do Dendê, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, teve seu contrato de execução assinada neste sábado, 12, pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas, junto à Caixa Econômica Federal. A notícia foi dada pelo chefe do executivo estadual em suas redes sociais.

O investimento total será de R$ 35.178.947,37, com parte dos recursos vindos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Além disso, por meio da Secretaria das Cidades, o governo estadual fará um aporte no valor de R$ 1,7 milhão.