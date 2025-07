Vai sair nas férias? Confira as linhas de ônibus que levam aos pontos turísticos em Fortaleza

A medida vem ao encontro da programação do Festival Bora , promovido pela Prefeitura de Fortaleza, que movimenta os fins de semana até o dia 20 de julho com atrações culturais, musicais, gastronômicas e infantis em locais como o Passeio Público, a Beira-Mar e a Barra do Ceará.

Transporte para o lazer

Para quem deseja aproveitar os eventos na orla de Fortaleza, o acesso é facilitado com dezenas de linhas que passam por espaços como o Centro Cultural do Mar, com 21 linhas; a Ponte dos Ingleses, com 19 linhas; e toda a movimentação cultural da Avenida Beira-Mar.

Já entre os espaços históricos localizados no Centro, há uma boa cobertura de transporte coletivo. O Mercado Central conta com 6 linhas de ônibus; o Passeio Público, 14 linhas; a Estação das Artes, 46 linhas; o Museu do Ceará, 11 linhas; e a Pinacoteca do Ceará, com diversas opções de acesso.

Linhas por pontos turísticos

Aeroporto (03 linhas)

027-Siqueira/Aeroporto/Papicu

066-Parangaba/Aeroporto/Papicu

404-Aeroporto/Rodoviária/Benfica/Centro