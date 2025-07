Ecobarreiras começam a ser instaladas no Rio Maranguapinho para reter lixo

A primeira etapa do projeto foi realizada no Parque Rachel de Queiroz com a instalação de quatro ecobarreiras neste sábado, 12

Fortaleza deu início à instalação de oito ecobarreiras no Rio Maranguapinho. A primeira etapa do projeto, realizada na manhã deste sábado, 12, foi com a instalação de quatro ecobarreiras no Parque Rachel de Queiroz 1 e 2, no bairro Presidente Kennedy.

Na próxima semana, serão instaladas mais quatro ecobarreiras: duas no bairro Conjunto Ceará e duas no Bom Jardim, áreas também cortadas pelo Rio Maranguapinho. Com a instalação das oito estruturas, a expectativa é recolher de 250 a 300 toneladas de resíduos por ano.



As ecobarreiras são estruturas flutuantes feitas de materiais reciclados, como plásticos e redes, instaladas em rios e córregos para capturar o lixo flutuante. A instalação dos equipamentos faz parte do projeto Kite for the Ocean, uma iniciativa do Winds for Future, organização não governamental.



Segundo André Comaru, diretor de Sustentabilidade do Kite for the Ocean, os locais foram selecionados priorizando áreas de alta densidade populacional, baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e problemas com o descarte inadequado de resíduos.