Todas as unidades de saúde de Fortaleza serão reformadas, diz Prefeitura

Todas as unidades municipais de saúde de Fortaleza deverão passar por reforma a partir do segundo semestre desse ano. A medida foi anunciada pelo prefeito Evandro Leitão (PT), durante a assinatura da ordem de serviço para a construção da Areinha do Copacabana, do bairro Paupina.

