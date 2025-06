Programa deve recuperar 100 km² de malha viária em Fortaleza; veja vias prioritárias

Os trabalhos deverão ocorrer de dia e à noite e começarão pelas principais vias da Cidade, principalmente as que são trajeto do transporte público

De acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT), os trabalhos deverão ocorrer de dia e à noite e começarão pelas principais vias da Cidade, priorizando as que são trajeto do transporte público. "Vai ser em paralelo ao Tapa Buraco, programa que as 12 regionais já realizam. São coisas diferentes que correm em paralelo, de forma conectada", explicou.

Segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), os próximos endereços que devem receber o serviço será a avenida Perimetral no bairro Barra do Ceará; na semana seguinte, a avenida Godofredo Maciel e o eixo Via Expressa Raul Barbosa.

A intervenção de recuperação nas paradas de ônibus deverá ocorrer nos pontos da avenida Dom Luís.

"Vamos dar sequência até o fim do ano, fazendo o máximo possível para que, na próxima quadra chuvosa, toda a parte de pavimentação da Cidade já esteja de forma segura", afirma o secretário André Daher.