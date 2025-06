Dono de comércio é morto a tiros no Centro de Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O POVO apurou que a vítima era proprietária de uma loja de cosméticos.

"A vítima, com passagens por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro e receptação, foi a óbito no local", divulgou a SSPDS por meio de nota.

De acordo com o órgão, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram informações sobre o caso.