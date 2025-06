Buracos na faixa de ônibus da avenida João Pessoa dificultam passagem do transporte público

Fortaleza, CE, BR 23.06.25 Buracos na Av. João Pessoa causam transtornos no trânsito (Fco Fontenele/O POVO) / Crédito: FCO FONTENELE

O balanceio dos ônibus, o desconforto e a demora são alguns dos problemas relatados por quem faz o uso das rotas dos transportes públicos que passam pela faixa exclusiva de ônibus da avenida João Pessoa, uma das principais vias que ligam a Parangaba ao Centro de Fortaleza. Diversos pontos da via pública apresentam deterioração na malha asfáltica, principalmente na saída da rua Padre Cícero, depois da alça do viaduto, que dá acesso à João Pessoa. O trajeto feito por algumas linhas da frota dos coletivos está comprometida com buracos, em boa parte causados pelas chuvas.

Além disso, a demora no trajeto também é uma reclamação recorrente, já que os ônibus precisam diminuir a velocidade para que não haja acidentes. Milena Santos, de 25 anos, mora na avenida e faz o uso da linha 390 - Parangaba/João Pessoa/ Centro todos os dias para chegar ao seu local de trabalho, conta que os buracos prejudicam muito o dia a dia. “Quando estamos no trânsito para ir para o trabalho, a viagem demora mais do que o horário previsto para chegar até lá. Às vezes um caminho que normalmente eu levaria 20 ou 25 minutos no mínimo para fazer, é feito em 40 minutos, às vezes até em uma hora, e olha que o trajeto é uma reta só”, descreveu. Milena conta ainda que é muito comum que motoqueiros sofram acidentes naqueles trechos, já que no período chuvoso, a rua alaga facilmente — mesmo quando há um volume pequeno de chuvas — e eles acabam caindo nos buracos.

O trajeto da avenida João Pessoa é feito por pelo menos 15 linhas de ônibus da frota de Fortaleza, além de topiques e dos ônibus que vem de municípios da Região Metropolitana. Conforme o Sindiônibus, do itinerário da Capital, passam pela avenida as seguintes linhas: 029 - Parangaba/Náutico - Sentido Náutico

030 - Siqueira/Papicu/13 de Maio - Sentido Papicu

038 - Parangaba/Papicu - Sentido Papicu

048 - Corujão/Parangaba/Papicu - Sentido Papicu

070 - Cuca Barra/Parangaba - Sentido Bairro

077 - Parangaba/Mucuripe - Sentido Mucuripe

314 - Henrique Jorge/Centro - Sentido Centro

331 - Cj Esperança/Centro - Sentido Centro

333 - Bom Jardim/Centro - Sentido Centro

360 - Siqueira/João Pessoa/Centro - Sentido Centro

363 - Vila Manoel Sátiro/Centro - Sentido Centro

374 - Aracapé/Centro - Sentido Centro

387 - Jardim Jatobá/Centro - Sentido Centro

390 - Parangaba/João Pessoa/Centro - Sentido Praça da Estação Em matéria publicada no início de junho, O POVO mostrou a dificuldades com buracos em outros pontos da cidade, como foi o caso da avenida da Saudade no bairro Passaré, em Fortaleza. Os buracos com água acumulada e a falta de atenção é um risco não só com aqueles que trafegam em seus veículos, mas também para os pedestres.