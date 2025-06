Incêndio atinge transformador e causa explosão em subestação no Pici, em Fortaleza

Incêndio na substação de energia do Campus do Pici, da UFC, em Fortaleza / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Uma explosão na subestação elétrica localizada dentro da Universidade Federal do Ceará (UFC), no Campus do Pici, em Fortaleza, foi registrada no fim da manhã desta quarta-feira, 25. A situação causou oscilação de energia em diversos bairros da Capital. A UFC informou que não houve feridos e as causas estão sendo investigadas. A ocorrência foi registrada por volta das 11h30min quando moradores da rua Pernambuco, no bairro Pici, onde fica a entrada da subestação, notaram a explosão. Em seguida, perceberam chamas e forte fumaça na região. Outros perceberam a situação após queda de energia no bairro e em outras regiões, como José Bonifácio, Parangaba e Padre Andrade.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), por meio do capitão Davi Teixeira, a equipe foi acionada via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e, por volta das 12 horas, chegaram ao local. Ao todo, cinco equipes especializadas em combate a incêndio e busca e salvamento foram deslocadas. "A gente permanece no local para acompanhar o processo de resfriamento do do equipamento que entrou em chamas", disse Teixeira, reforçando que, após os trabalhos iniciais, não houve mais risco de novas explosões. A subestação foi totalmente desligada e até o fechamento desta matéria, a energia no Campus do Pici não havia sido retomada. Os Bombeiros informaram que para conter as chamas, as equipes utilizaram líquido gerador de espuma (LGE), conseguindo extinguir o fogo por volta do meio-dia. A operação de rescaldo seguiu em andamento.

Mesmo após a extinção do incêndio, os bombeiros continuam atuando para eliminar possíveis focos remanescentes de calor e garantir a segurança da área. A causa exata do incidente ainda não foi determinada, onde será identificada após trabalho da perícia. Apesar do susto entre estudantes, servidores e moradores locais, não houve vítimas ocasionadas pela explosão. A costureira e moradora local Damir Lima relatou ter ouvido a explosão enquanto estava em casa e que percebeu movimentação de pessoas correndo com medo na rua. “Muita gente correndo, crianças saindo do posto, muita gente no posto saindo correndo. Fiquei assustada na hora, correndo e gritando para o pessoal sair. Foi muito alto. Quando o bombeiro chegou, a fumaça já havia parado. Tinha fogo ainda, mas não tinha aquele fogo alto como ficou não”, relata. A costureira disse que, apesar da explosão, a energia elétrica da sua casa não foi afetada.

Ainda segundo a moradora, embora a energia elétrica da sua casa não tenha sido afetada, o local ficou muito quente e o incêndio gerou fumaça preta e alta, visível em áreas próximas, até a chegada dos bombeiros. O mobilizador social Raimundo Nonato Silva, 65, afirma que percebeu uma queda de energia na sua casa, mas só ficou sabendo da explosão por meio da imprensa. "O ventilador também deu uma paralisada, mas retornou logo em seguida", comenta. Segundo o morador, ao chegar no local, percebeu do que se tratava e disse que o episódio é recorrente no local. "Em 2023, aconteceu um caso quase igual a esse. Acaba mexendo com a gente que mora nessa região", disse Raimundo.