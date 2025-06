Parangaba recebe 1° dia de mutirão para vacinação nos terminais de ônibus

Vacinação contra a gripe no terminal da Parangaba / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Iniciado hoje na Parangaba, o mutirão de vacinação seguirá para os terminais do Antônio Bezerra, Lagoa e Papicu até a próxima segunda-feira, 30. A campanha é voltada para o público geral da cidade e pode ser acessada nos equipamentos de transporte das 10 horas até o meio-dia. Assim como outras ações em espaços públicos adotadas nos últimos meses, a campanha objetiva levar a vacina até os locais com grande circulação de pessoas. Entre os equipamentos já visitados estão terminais, shoppings e Centros Comerciais. Durante a manhã de hoje, equipes de vacinação realizaram busca ativa com transeuntes nas imediações do terminal e os convidaram para tomar o imunizante. Entre os beneficiados esteve Francisco Aurélio, 47, que fazia um exame ali próximo e recebeu o convite para a campanha. “Vim fazer um exame de imagem vizinho ao terminal e ao entrar o pessoal me abordou e falaram que estava aplicando. Eu já queria tomar, mas trabalho à noite era muito difícil chegar em casa e ir”, pontua o trabalhador em logística.

O mutirão também visa atender ao público que, assim como Francisco, não consegue acessar um dos 134 postos de saúde da cidade durante a semana por motivos de trabalho ou outros afazeres. Esse foi o caso de Jacqueline de Oliveira, 46, mais uma a se vacinar contra a gripe hoje na Parangaba. “Meu trabalho é durante o dia e é muito corrido. Nunca dá tempo o horário de eu ir me vacinar. Nos finais de semana também não. Hoje aproveitei que é minha folga, aproveitei que vinha no shopping e aconteceu de ter no terminal”, conta a cozinheira. Confira programação da vacinação nos terminais

25/06 (quarta-feira) – Terminais Parangaba e Conjunto Ceará

26/06 (quinta-feira) – Terminal Antônio Bezerra

27/06 (sexta-feira) – Terminal Lagoa

30/06 (segunda-feira) – Terminal Papicu Fortaleza chega aos últimos dias de campanha com 27% do público prioritário vacinado Passados quase três meses desde o início das ações itinerantes para vacinação, Fortaleza possui 27% do público prioritário, que inclui gestantes, Pessoas com Deficiência (PcDs), idosos entre outros. Até o dia 22 de junho, 281.935 membros do grupo na Capital haviam tomado o imunizante. O número indica um crescimento de 3% em relação aos dados divulgados anteriormente, em 15 de junho. Ao todo, 8244 pessoas se vacinaram ao longo do ínterim.