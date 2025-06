Cartilha de Enfrentamento à LGBTfobia será lançada nesta quinta-feira, 26

A cartilha busca oferecer formação e letramento sobre a população LGBTQIAPN+, especialmente às forças e agentes da segurança pública / Crédito: Reprodução/ Supesp

A primeira edição digital e impressa da Cartilha de Enfrentamento à LGBTfobia será nesta quinta-feira, 26, no auditório do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), às 9 horas. O intuito do guia é potencializar a transparência dos dados estatísticos e indicadores criminais, segundo a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). LEIA MAIS | Programação gratuita celebra orgulho LGBT+ em Fortaleza; confira

Durante o lançamento, a edição da versão impressa com 500 exemplares, que será entregue e outra que ficará disponível para download gratuitamente no site da Supesp e da Sediv.

Além disso, a cartilha busca oferecer formação e letramento sobre a população LGBTQIAPN+, visando contribuir para o enfrentamento à LGBTfobia nas esferas do serviço público, especialmente às forças e agentes da segurança pública. Os principais indicadores criminais serão divulgados no painel estático da Supesp e a SSPDS-CE, por meio de arquivos em pdf.

A informações serão divulgadas a partir dos dados gerais mensais do ano, no indicador de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) que contém os registros diários e as estatísticas por Área Integrada de Segurança (AIS).