Miss relata transfobia em supermercado de Fortaleza

A cabeleireira e miss Alessandra Oliveira usou as redes sociais para denunciar um caso de transfobia que sofreu em uma unidade do supermercado Frangolândia localizada no bairro Varjota, em Fortaleza . Conforme ela relatou ao O POVO , uma das funcionárias do estabelecimento comercial a tratou como um homem e não como uma mulher na tarde dessa terça-feira, 24.

Alessandra detalhou ainda que ao perguntar para o motivo daquele tratamento, a funcionária começou a se exaltar, o que chamou a atenção das demais pessoas que estavam no estabelecimento comercial: “Ela alterou o tom de voz e começou um escândalo, disse ‘meu amor qual é o problema de perguntar? Fiquei curiosa e perguntei’, e aquilo me deixou muito constrangida”.

“Aí ele me disse ‘amiga que horror, a mulher perguntou ali se você era um homem ou uma mulher’. Eu fiquei indignada porque eu sou cliente de lá há mais de 20 anos e isso nunca tinha me acontecido. Voltei lá, e perguntei ao segurança quem era a moça e foi quando eu vi que era uma funcionária”, disse.

A modelo informou que falou com a gerência do estabelecimento mas que em momento nenhum recebeu apoio por parte da empresa. Ela contou também que conseguiu contatar pessoas de órgãos públicos, como a Secretaria da Diversidade do Ceará (Sediv), para pedir ajuda e chamar às autoridades para que a situação fosse resolvida.

A Sediv informou que, por meio do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, prestou atendimento emergencial.

"No primeiro momento (24/06), a própria Alessandra entrou em contato com a Secretária da Diversidade, Mitchelle Meira, que prontamente acionou a equipe do Centro Thina Rodrigues, solicitando apoio jurídico com urgência. A Assessoria Jurídica entrou em contato com a usuária, prestou orientações por telefone e dialogou com Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (DECRIM), garantindo acolhimento e suporte jurídico desde o início", disse o comunicado.

A pasta reforçou ainda que o Centro Thina Rodrigues está disponível para todas as pessoas LGBT+ que necessitam de atendimento social, psicológico ou jurídico, com uma equipe especializada e comprometida com o cuidado, o acolhimento e a garantia de direitos.