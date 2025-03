Buracos em vias públicas preocupam moradores de Fortaleza

Para compreender melhor a situação, O POVO visitou trechos com buracos pela cidade durante esta segunda-feira, 17, em cinco diferentes bairros. Nos locais, as principais reclamações da população são a falta de manutenção por parte do poder público e a qualidade do trabalho quando este é feito.

“Tinha um buraco aqui em frente a minha casa. Não sei como consertaram só ele e não consertaram os outros. Veio um carro aqui com piche, tampou só um buraco e não tampou os outros que vão até a Aguanambi. Infelizmente aqui é um asfalto velho. Só fazem tampar buraco e nunca fizeram um asfalto novo. Você vê que é cheio de buraco aqui, aqui, ali”, relata o morador, enquanto perde as contas dos buracos nos dedos.

Quem mora nas imediações, diz que o problema não é exclusivo deste trecho e se estende por todo o quarteirão. Entre estes está Aderaldo Oliveira, 67, que mora no bairro há 10 anos e questiona os critérios para o recapeamento da via, feito de modo pontual.

O primeiro ponto fica na rua Sousa Girão, no bairro de Fátima, próximo ao cruzamento com a rua Coronel Sólon, onde os carros se apertam para utilizar um único lado da via, já que no outro, os buracos dificultam e muito o tráfego.

Ainda de acordo com Aderaldo, o buraco em frente a sua casa só foi tapado após a queda de um motociclista na semana passada. Durante o período de chuvas, a água que precipita enche alguns buracos e torna mais difícil a percepção do desnível por quem dirige pela Cidade.

Além desses dois, outras seis localidades com buracos foram visitadas pelo O POVO . Em todas, uma característica comum são os desvios dos carros, para evitar prejuízos causados pelos desníveis, como os presentes na rua Omar Paiva, no Álvaro Weyne e nos dois sentidos da avenida José Jatahy, no Jacarecanga.

No último mês de janeiro, cinco linhas de ônibus que circulam no bairro Parangaba alteraram seus itinerários devido à presença de buracos no cruzamento entre as ruas Galileu e Equador.

Entretanto, há locais como a avenida Alberto Craveiro, que só no trecho entre o Seminário e Casa de Retiros São José de Teologia e a rua M, cerca de 5 quilômetros (km) depois, apresenta três profundos buracos. Um deles inclusive, está sinalizado com pneus e galhos de árvores, para evitar que os motoristas passem em alta velocidade e terminem por sofrer acidentes.

Nesta segunda-feira, O POVO voltou ao local, que passou por reparos um dia após a publicação da matéria e voltou a compor as rotas dos coletivos. Todavia, quem mora no local diz que o problema é recorrente e costuma voltar ano após ano.

“Depois que ajeitaram aí não quebrou mais não. A Prefeitura já tinha vindo aqui, mas quando chove é direto. Vem, ajeita e faz o buraco de novo, no mesmo local”, comenta o ambulante Francisco Carlos.

Dois meses após a primeira visita, o cenário encontrado foi diferente. Hoje, o asfalto não apresenta mais as rachaduras e sinais de desgaste encontrados em janeiro e garante a travessia segura dos ônibus. Em cerca de 20 minutos de estadia no cruzamento, foi possível presenciar a circulação das linhas 099, 403 e 405 pelo local.

Operação tapa-buraco deverá começar no segundo semestre

De acordo com o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), o programa “tapa-buraco”, responsável pelo recapeamento dos diversos pontos com problemas como estes pela cidade, deverá ocorrer apenas no segundo semestre. A declaração foi proferida em durante reunião de secretariado da gestão realizada no sábado passado, 15.

“Eu sei que quando as chuvas terminam, a Cidade fica nesta negativa, no que diz respeito à sua pavimentação, mas nós estamos fazendo essa operação. Mas esse programa só poderá se dar a partir do segundo semestre”, disse o gestor.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) destacou que a Prefeitura mantém um "trabalho contínuo de recuperação de malha viária "mesmo durante o período chuvoso", e frisou que desde fevereiro recente 144 vias já foram recuperadas em todas as Regionais.

Populares podem solicitar esses e outros serviços por meio de canais como a Central 156. "Devido às condições climáticas, as obras de recuperação de vias públicas costumam ser reforçadas a partir do segundo semestre, quando a quadra chuvosa se encerra e a interferência do clima no processo de preparação do asfalto é menor, já que este requer temperaturas elevadas", explicou pasta.

Ainda segundo órgão, a Secretaria Executiva Regional (SER) 8 já realizou o reparo dos buracos existentes na Rua Galileu, na altura do número 470, no bairro Serrinha, "restando, no local, apenas um buraco na calçada, cuja responsabilidade é da Cagece". As avenidas Alberto Craveiro (Dias Macedo) e Presidente Juscelino Kubitschek (Passaré), situadas na mesma regional, receberão vistoria nesta terça-feira, 18.

Órgão ainda pontuou que a manutenção do buraco existente na Avenida Américo Barreira, 5474, no bairro Demócrito Rocha, cabe também a Cagece.

"A SER 1, por sua vez, realizou, nesta segunda-feira, 17/03, vistoria técnica na Rua Omar Paiva, no bairro Álvaro Weyne, e na Avenida José Jatahy, no Jacarecanga. A SER 4 fez o mesmo levantamento na Rua Sousa Girão, 320, no bairro José Bonifácio. Os serviços necessários para o reparo das vias foram identificados e encaminhados para os órgãos responsáveis", destaca SCSP.

Em nota encaminhada ao O POVO, a Cagece informou que a "Ambiental Ceará, parceira da empresa na operação e universalização do esgoto, realizou um reparo na rede coletora de esgoto da Av. Américo Barreira no último dia 7, e que devido chuvas serviços devem ser concluídos nesta terça-feira, 18.

"A empresa reforça que entre os fatores que contribuíram para o rompimento da rede estão o despejo irregular de lixo e águas de chuva, que sobrecarregam a tubulação", frisa em nota.

Populares podem solicitar serviço da Cagece por meio da Central de Atendimento (0800.275.0195), do aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da companhia, que atende pelo sitewww.cagece.com.br.

Confira nota da SCSP na íntegra:

"Mesmo durante o período chuvoso, a Prefeitura de Fortaleza mantém um trabalho contínuo de recuperação da malha viária em toda a cidade. Desde fevereiro, mais de 4 mil m² de área já foram recuperadas em todas as Regionais, totalizando, até o momento, 144 vias. O trabalho é feito em conjunto pelas secretarias municipais da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e de Infraestrutura (Seinf), com apoio das Regionais.

A realização desses serviços se dá a partir do planejamento de ações, considerando, por exemplo, dados de vias com maior fluxo na Capital. Além disso, também são atendidas solicitações registradas por populares via Central 156, Centrais de Acolhimento das Regionais, e Sistema de Protocolo Único da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Por meio destes canais oficiais, a população pode requerer este e outros tipos de serviços públicos, informando o endereço completo do local.

Para a execução dos reparos, é necessário fazer uma vistoria técnica que identifique a causa do problema naquele local específico, o que deve indicar, também, os responsáveis pelo serviço, podendo ser a Prefeitura ou empresas de telefonia, gás e água, por exemplo. Já a durabilidade do reparo deve ser avaliada levando em conta a umidade do solo. À medida que as precipitações diminuem, as equipes intensificam as intervenções para garantir maior eficiência na recuperação das vias.

Portanto, devido às condições climáticas, as obras de recuperação de vias públicas costumam ser reforçadas a partir do segundo semestre, quando a quadra chuvosa se encerra e a interferência do clima no processo de preparação do asfalto é menor, já que este requer temperaturas elevadas.

Quanto às vistorias nos locais especificados na matéria, a Secretaria Executiva Regional (SER) 8 informa que já realizou o reparo dos buracos existentes na Rua Galileu, na altura do número 470, no bairro Serrinha, restando, no local, apenas um buraco na calçada, cuja responsabilidade é da Cagece. As avenidas Alberto Craveiro (Dias Macedo) e Presidente Juscelino Kubitschek (Passaré), situadas na mesma regional, receberão vistoria nesta terça-feira, 18/03. Igualmente, a SER 11 pontua que a manutenção do buraco existente na Avenida Américo Barreira, 5474, no bairro Demócrito Rocha, cabe à Companhia de água.

A SER 1, por sua vez, realizou, nesta segunda-feira, 17/03, vistoria técnica na Rua Omar Paiva, no bairro Álvaro Weyne, e na Avenida José Jatahy, no Jacarecanga. A SER 4 fez o mesmo levantamento na Rua Sousa Girão, 320, no bairro José Bonifácio. Os serviços necessários para o reparo das vias foram identificados e encaminhados para os órgãos responsáveis".