Hospital Universitário é vistoriado em meio a impasse sobre hospital da PM

Imagem de apoio ilustrativo: o Hospital Universitário do Ceará (HUC) foi vistoriado por equipes técnicas da Defensoria Pública da União (DPU) e do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nessa quarta-feira, 25 O objetivo foi avaliar a viabilidade de destinar parte da estrutura para abrigar os serviços prestados pelo Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA). / Crédito: FCO FONTENELE

A ação busca suspender os efeitos do Projeto de Lei (PL) nº 39/2025, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Vistoria buscar evitar redução na oferta de serviços públicos Segundo o defensor regional de direitos humanos da DPU no Ceará, Edilson Santana Filho, que também esteve à frente da vistoria junto ao MPCE, a preocupação central é evitar qualquer redução na oferta de serviços públicos de saúde. Um dia após inauguração, Hospital Universitário do Ceará tem 18 pacientes internados; CONFIRA



"Trata-se de um direito fundamental à saúde que impacta toda a sociedade. Considerando que os serviços de saúde ainda não são ideais e que há uma demanda elevada que não vem sendo plenamente atendida pelas estruturas existentes, nosso dever é garantir que qualquer modificação em unidades hospitalares ou nos serviços prestados seja acompanhada da devida ampliação da estrutura de atendimento e jamais de qualquer tipo de redução", afirmou.

DPU, MPCE e MPF consideram que a transferência do hospital a PM afronta o SUS Para as instituições autoras da ACP, a proposta de transferir o hospital à PM configura desvio de finalidade, afronta os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e compromete o acesso universal e igualitário à saúde. Segundo DPU, MPCE e MPF, há o risco de sobrecarga na rede pública, já pressionada por uma demanda que atinge cerca de 84,5% da população cearense, dependente exclusivamente do SUS. Outra questão apontada é a ausência de um plano detalhado de realocação dos serviços do HMJMA. Além disso, a ação pediu, em caráter liminar, a suspensão imediata de qualquer avanço na mudança da gestão da Unidade e que a União se abstenha de apoiar iniciativas que limitem o uso pela rede pública.