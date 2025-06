Imagem de Nossa Senhora da Assunção percorre Fortaleza em preparação para Caminhada com Maria

Peregrinação começa em 14 de julho e antecede um dos maiores eventos religiosos do Ceará, marcado para o dia 15 de agosto

A iniciativa é um convite à oração, à reflexão e à participação nas atividades que antecedem um dos maiores eventos religiosos do Ceará, que todos os anos reúne milhares de fiéis.

A imagem de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, percorrerá todas as Regiões Episcopais da Arquidiocese entre os dias 14 de julho e 8 de agosto. A peregrinação é parte da preparação para a tradicional Caminhada com Maria, marcada para o dia 15 de agosto , data em que se celebra a Assunção de Maria.

Região Episcopal Nossa Senhora da Assunção - 14/7 – Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará - 15/7 – Paróquia Santo Antônio de Pádua, Granja Portugal - 16/7 – Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Parque Genibaú - 17/7 – Paróquia Jesus, Maria e José, Antônio Bezerra - 18/7 – Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Carlito Pamplona - 19/7 – Missa com Dom Gregório Paixão, OSB, na Capela Nossa Senhora Aparecida (Paróquia Cristo Redentor); após a celebração, a imagem seguirá em carreata para a Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba

A imagem passará por igrejas de todas as Regiões Episcopais de Fortaleza. A seguir, confira o cronograma completo da peregrinação:

- 27/7 – Paróquia Nossa Mãe dos Pobres, Conjunto Tancredo Neves

- 28/7 – Paróquia Santo Antônio de Pádua, Maraponga

- 29/7 – Paróquia Mãe Santíssima, Parque Dois Irmãos

- 30/7 – Paróquia Nossa Senhora das Graças, Vila Manoel Sátiro

- 31/7 – Paróquia São José, Passaré

- 01/8 – Paróquia Nossa Senhora da Glória, Cidade dos Funcionários

- 02/8 – Missa com Dom Gregório Paixão, OSB, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana

Região Episcopal São José



- 03/8 – Paróquia São João Batista, Tauape

- 04/8 – Paróquia Santo Afonso, Parquelândia

- 05/8 – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Ellery

- 06/8 – Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Centro

- 07/8 – Paróquia Cristo Rei, Aldeota

- 08/8 – Encerramento na Catedral Metropolitana de Fortaleza com Missa presidida por Dom Gregório Paixão, OSB. Após a celebração, haverá show com Irmã Kelly Patrícia e Laura Salvador