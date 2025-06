Sesa empossa novos servidores públicos para unidades estaduais de saúde

Posse dos novos servidores públicos da Secretaria de Saúde do Ceará / Crédito: Hiane Braun/ Governo do Ceará

Sob o som dos aplausos, 197 novos servidores estatutários da rede pública de saúde do Ceará foram empossados para assumirem os cargos nas áreas médica, assistencial e administrativa da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). A cerimônia aconteceu no Palácio da Abolição e contou com a presença dos concursados, familiares, a secretária de saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, e o governador Elmano de Freitas. A nomeação veio no mês de maio e, a partir da próxima semana, eles assumem seus cargos em unidades da Sesa como o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM), Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP) e Instituto de Prevenção do Câncer (IPC), entre outras unidades da rede Sesa.

Em 2025, a expectativa é que mil servidores sejam convocados, com a primeira convocação deste ano listando 357 nomes de novos servidores. O governador Elmano de Freitas parabenizou os novos empossados e disse que o dia é de festa. "A primeira conquista é a de vocês, mas a conquista mais importante é do povo cearense. Estamos dando posse a servidores efetivos, que passarão muitos anos servindo ao nosso povo", disse. A titular da Sesa, Tânia Mara Coelho, explica que os novos servidores chegam para ampliar os trabalhos na rede pública.

“Eles estarão em várias unidades da Secretaria de Saúde do Ceará, garantindo qualidade, competência técnica, assegurando que o atendimento ao cearense seja mais humano e mais dedicado. Quanto mais servidores empossados, mais qualidade nos atendimentos e a população terá uma atenção especial”, disse. A emoção estava em evidência, tanto por parte dos familiares como por parte dos concursados. Foi o caso de Geysla Viana, nova servidora da área administrativa da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP-CE), que não conteve as lágrimas quando disse “sou servidora pública”. Esta é a primeira vez que a ESP terá servidores concursados, após a criação do quadro de pessoal próprio. “É gratificante poder vivenciar essa experiência, é a minha primeira posse depois de três anos dedicados aos meus estudos diuturnamente. Estou muito feliz pois sempre atuei na gestão pública, já passei por vários equipamentos públicos, desde 2002, e pra mim é uma honra voltar depois de 5 anos afastada”, disse.