Judiciário cearense cria comitê para garantir direitos da população em situação de rua

Fortaleza sediou, nesta quarta-feira, 25, o lançamento do Comitê Local da Política de Atenção a Pessoas em Situação de Rua do Poder Judiciário (Comitê Local PopRuaJud - Ceará). A iniciativa tem como objetivo executar e promover políticas públicas judiciais voltadas à população em situação de rua no Estado. Em um esforço conjunto, os quatro tribunais com sede no Ceará assinaram o Ato Conjunto nº 1/2025, que institui oficialmente o comitê. O documento, publicado no mesmo dia, entra em vigor imediatamente e está alinhado às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Judiciário além das sentenças O presidente do TJCE, desembargador Heráclito Vieira, destacou que a missão constitucional do Judiciário é garantir direitos, mas ressaltou que essa atuação precisa ir além da simples resolução de conflitos. “O Poder Judiciário precisa sair da sua função tradicional de apenas decidir conflitos e ir até a sociedade, buscar outros meios para mudar a realidade dessas pessoas.” Ele classificou a população em situação de rua como um dos grupos mais desprovidos de direitos fundamentais. “Para eles, a questão imediata mais sensível é deixar de estar em situação de rua. São pessoas que não têm acesso à moradia, saúde, alimentação, segurança ou lazer. Estão à margem da cidadania garantida pela Constituição.”

Integração institucional e articulação nacional O desembargador José Antônio Parente, ouvidor do TRT-7 e coordenador local do PopRuaJud, celebrou a articulação inédita: “Pela primeira vez, município, estado, governo federal, todo o Poder Judiciário cearense e todo o sistema de Justiça (Ministério Público e Defensoria Pública) unem forças num projeto de tamanha envergadura.” Segundo ele, essa integração é essencial para enfrentar a complexidade da realidade vivida pela população de rua, marcada por múltiplas vulnerabilidades: ausência de moradia, saúde, documentação, emprego e dependência química. A criação do comitê atende também a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para a efetivação de uma política nacional que estava estagnada desde 2009.

A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, do TRE-CE, enfatizou a importância de garantir cidadania à população em situação de rua por meio de ações articuladas. “Essa assinatura assume uma importância muito grande porque agora são ações conjuntas, não mais isoladas. O TRE, por exemplo, já atendeu mais de 500 pessoas em situação de rua em ações anteriores”, afirmou. Ela reforçou que a cidadania é um direito previsto na Constituição, e cabe às instituições viabilizar seu acesso. “Cada órgão, dentro de sua função, contribui com esse resgate: o TRE com a emissão de títulos, o TJCE com o registro civil, a Justiça do Trabalho com o acesso a direitos trabalhistas. Tudo isso devolve a essas pessoas o orgulho de si mesmas.” Vozes da rua O coordenador do Movimento Nacional da População de Rua no Ceará, Arlindo Ferreira, avaliou que o comitê representa uma mudança no olhar da Justiça sobre essa população. “Até então, a população de rua só via a Justiça como aquela mão pesada. Agora, a gente tá vendo uma mão aberta, acolhedora, com essa perspectiva do direito.”