Hospital da PM: deputados aprovam recriação da unidade

Deputados aprovam retorno do Hospital da Polícia Militar com 23 votos a favor e 10 contra

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, nesta terça-feira, 20, a proposta do Governo do Estado que prevê a transferência da gestão do Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar (HMJMA) para a Polícia Militar (MPCE). Antes, a unidade era administrada pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

A alteração é alvo de questionamentos de ação da Defensoria Pública da Única (DPU), juntamente do Ministério Público Federal (MPF) e do Ministério Público do Ceará (MPCE). Audiência entre as partes está marcada para a sexta-feira, 23.